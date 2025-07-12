https://1prime.ru/20250712/tramp-859425578.html

"Главное препятствие". На Западе назвали виновного в затягивании конфликта

"Главное препятствие". На Западе назвали виновного в затягивании конфликта - 12.07.2025, ПРАЙМ

"Главное препятствие". На Западе назвали виновного в затягивании конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин является главным партнером по любым переговорам, а Владимир Зеленский -... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T14:41+0300

2025-07-12T14:41+0300

2025-07-12T14:42+0300

политика

дональд трамп

конфликт на украине

владимир зеленский

мнение

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин является главным партнером по любым переговорам, а Владимир Зеленский - основным препятствием к урегулированию украинского конфликта, утверждают авторы материала для британского издания Financial Times, ссылаясь на источники.Апеллируя к данным двух высокопоставленных источников, которые принимают непосредственное участие в диалоге по обороне и безопасности с Соединенными Штатами, авторы статьи утверждают, что на сегодняшний день нет никаких реальных оснований полагать, будто американская администрация более благосклонна к Украине, чем к Российской Федерации."Западные союзники Украины все еще полагают, что Трамп предрасположен к тому, чтобы видеть в качестве главного партнера по любым переговорам Путина, а Зеленского — ключевым препятствием к заключению жизнеспособной мирной сделки", - отмечается в статье.Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнул, что Россия продолжает поиск переговорного решения конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20250710/smi-859357217.html

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дональд трамп, конфликт на украине, владимир зеленский, мнение