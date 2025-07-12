Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Главное препятствие". На Западе назвали виновного в затягивании конфликта - 12.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250712/tramp-859425578.html
"Главное препятствие". На Западе назвали виновного в затягивании конфликта
"Главное препятствие". На Западе назвали виновного в затягивании конфликта - 12.07.2025, ПРАЙМ
"Главное препятствие". На Западе назвали виновного в затягивании конфликта
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин является главным партнером по любым переговорам, а Владимир Зеленский -... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T14:41+0300
2025-07-12T14:42+0300
политика
дональд трамп
конфликт на украине
владимир зеленский
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_c9de8a876332aa75a5a332ff7be05192.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин является главным партнером по любым переговорам, а Владимир Зеленский - основным препятствием к урегулированию украинского конфликта, утверждают авторы материала для британского издания Financial Times, ссылаясь на источники.Апеллируя к данным двух высокопоставленных источников, которые принимают непосредственное участие в диалоге по обороне и безопасности с Соединенными Штатами, авторы статьи утверждают, что на сегодняшний день нет никаких реальных оснований полагать, будто американская администрация более благосклонна к Украине, чем к Российской Федерации."Западные союзники Украины все еще полагают, что Трамп предрасположен к тому, чтобы видеть в качестве главного партнера по любым переговорам Путина, а Зеленского — ключевым препятствием к заключению жизнеспособной мирной сделки", - отмечается в статье.Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнул, что Россия продолжает поиск переговорного решения конфликта на Украине.
https://1prime.ru/20250710/smi-859357217.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_eeea2957715bbeee624360c046ee0a29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, конфликт на украине, владимир зеленский, мнение
Политика, Дональд Трамп, Конфликт на Украине, Владимир Зеленский, мнение
14:41 12.07.2025 (обновлено: 14:42 12.07.2025)
 
"Главное препятствие". На Западе назвали виновного в затягивании конфликта

Financial Times: Трамп видит в Зеленском препятствие к урегулированию конфликта

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин является главным партнером по любым переговорам, а Владимир Зеленский - основным препятствием к урегулированию украинского конфликта, утверждают авторы материала для британского издания Financial Times, ссылаясь на источники.
Апеллируя к данным двух высокопоставленных источников, которые принимают непосредственное участие в диалоге по обороне и безопасности с Соединенными Штатами, авторы статьи утверждают, что на сегодняшний день нет никаких реальных оснований полагать, будто американская администрация более благосклонна к Украине, чем к Российской Федерации.
"Западные союзники Украины все еще полагают, что Трамп предрасположен к тому, чтобы видеть в качестве главного партнера по любым переговорам Путина, а Зеленского — ключевым препятствием к заключению жизнеспособной мирной сделки", - отмечается в статье.
Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнул, что Россия продолжает поиск переговорного решения конфликта на Украине.
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
СМИ: Трамп согласился передать Киеву часть оружия из списка Зеленского
10 июля, 11:32
 
ПолитикаДональд ТрампКонфликт на УкраинеВладимир Зеленскиймнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала