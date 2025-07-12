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"Нет средств": во Франции уличили Трампа во лжи про Украину

"Нет средств": во Франции уличили Трампа во лжи про Украину - 12.07.2025, ПРАЙМ

"Нет средств": во Франции уличили Трампа во лжи про Украину

Французский генерал Франсуа Шованси в беседе с газетой Le Figaro поставил под сомнение возможность НАТО заниматься закупками и поставками оружия для Украины,... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T15:06+0300

2025-07-12T15:06+0300

2025-07-12T15:06+0300

политика

сша

дональд трамп

украина

нато

франция

поставки оружия украине

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Французский генерал Франсуа Шованси в беседе с газетой Le Figaro поставил под сомнение возможность НАТО заниматься закупками и поставками оружия для Украины, как это предлагает президент США Дональд Трамп."Я не понимаю, как НАТО может закупать оружие для третьей страны. У него (НАТО. — Прим. Ред) нет для этого финансовых средств, и НАТО не может опустошить свои запасы, поскольку их недостаточно для поставки", — заявил Шованси.По словам генерала, сама процедура одобрения поставок достаточно сложна и чревата бюрократическими проволочками, которые серьезно затормозят любые отправки оружия Киеву. По мнению Шованси, заявление Трампа на сегодняшний день остается неясным.Как отмечает издание Le Figaro, за внешней непоследовательностью заявлений Трампа трудно разглядеть практический механизм, который позволил бы НАТО без особых проблем и задержек закупать оружие, а затем передавать его Украине.В четверг американский лидер заявил, что НАТО, членом которого являются США, будет оплачивать американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что соответствующее соглашение с НАТО было достигнуто на саммите альянса в прошлом месяце.Ранее газета Politico сообщила о приостановке поставок вооружения из США на Украину в связи с истощением американских резервов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить Украине больше оружия, акцентируя внимание на том, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию президента США Украине будет направлено дополнительное вооружение.Россия неоднократно отмечала, что поставки вооружений Украине что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в боевые действия и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. Кроме того, в Кремле предупреждали, что наращивание поставок оружия Украине со стороны Запада не способствует переговорному процессу и приведет лишь к негативным последствиям.

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сша, дональд трамп, украина, нато, франция, поставки оружия украине