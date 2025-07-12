https://1prime.ru/20250712/tramp-859429273.html

"Повысили". CNN сообщил, как наказали агентов из-за покушения на Трампа

"Повысили". CNN сообщил, как наказали агентов из-за покушения на Трампа - 12.07.2025, ПРАЙМ

"Повысили". CNN сообщил, как наказали агентов из-за покушения на Трампа

Агентов Секретной службы Соединенных Штатов практически не наказали за то, что они допустили в июле 2024 года в городе Батлер, Пенсильвания, покушение на... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T20:28+0300

2025-07-12T20:28+0300

2025-07-12T20:38+0300

происшествия

покушение на дональда трампа

секретная служба сша

наказание

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Агентов Секретной службы Соединенных Штатов практически не наказали за то, что они допустили в июле 2024 года в городе Батлер, Пенсильвания, покушение на президента США Дональда Трампа, избиравшегося тогда на второй срок. А некоторые из сотрудников Секретной службы после инцидента даже получили повышение. Об этом рассказал телеканал CNN, ссылаясь на неназванных сотрудников силовых органов. Как сообщалось ранее, в Секретной службе США были отстранены шесть сотрудников в связи с нарушениями, позволившими совершить покушение.В свою очередь CNN сообщил, что целый ряд как ныне действующих сотрудников силовых органов и законодателей, так и вышедших в отставку подтвердили, что за случившееся в пенсильванском Батлере практически никто не понес ответственности. При этом источники CNN делали акцент на том, что избежать наказания удалось высокопоставленным чиновникам Секретной службы и агентам, приставленным к Трампу в Батлере."Никого из тех агентов не призвали к ответственности, некоторых даже повысили", - передает CNN слова неназванного экс-чиновника Секретной службы.По словам других источников CNN, взыскания получили главным образом сотрудники отдела Секретной службы в Питтсбурге. В связи с этим многие посчитали, что из питтсбургского отдела сделали "козла отпущения", хотя ошибки допустили "вышестоящие" отделы."За пределами офиса в Питтсбурге только один человек низкого ранга из службы безопасности Трампа и один снайпер, задействованные в тот день (в день покушения - прим. ред.), были отстранены", - отметил CNN.

https://1prime.ru/20250614/tramp-858490332.html

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покушение на дональда трампа, секретная служба сша, наказание