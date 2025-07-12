https://1prime.ru/20250712/tramp-859429273.html
"Повысили". CNN сообщил, как наказали агентов из-за покушения на Трампа
"Повысили". CNN сообщил, как наказали агентов из-за покушения на Трампа - 12.07.2025, ПРАЙМ
"Повысили". CNN сообщил, как наказали агентов из-за покушения на Трампа
Агентов Секретной службы Соединенных Штатов практически не наказали за то, что они допустили в июле 2024 года в городе Батлер, Пенсильвания, покушение на... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T20:28+0300
2025-07-12T20:28+0300
2025-07-12T20:38+0300
происшествия
покушение на дональда трампа
секретная служба сша
наказание
https://cdnn.1prime.ru/img/82494/71/824947124_0:222:3005:1912_1920x0_80_0_0_d0a8a1ed8b373fbd8657885c109b72f9.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Агентов Секретной службы Соединенных Штатов практически не наказали за то, что они допустили в июле 2024 года в городе Батлер, Пенсильвания, покушение на президента США Дональда Трампа, избиравшегося тогда на второй срок. А некоторые из сотрудников Секретной службы после инцидента даже получили повышение. Об этом рассказал телеканал CNN, ссылаясь на неназванных сотрудников силовых органов. Как сообщалось ранее, в Секретной службе США были отстранены шесть сотрудников в связи с нарушениями, позволившими совершить покушение.В свою очередь CNN сообщил, что целый ряд как ныне действующих сотрудников силовых органов и законодателей, так и вышедших в отставку подтвердили, что за случившееся в пенсильванском Батлере практически никто не понес ответственности. При этом источники CNN делали акцент на том, что избежать наказания удалось высокопоставленным чиновникам Секретной службы и агентам, приставленным к Трампу в Батлере."Никого из тех агентов не призвали к ответственности, некоторых даже повысили", - передает CNN слова неназванного экс-чиновника Секретной службы.По словам других источников CNN, взыскания получили главным образом сотрудники отдела Секретной службы в Питтсбурге. В связи с этим многие посчитали, что из питтсбургского отдела сделали "козла отпущения", хотя ошибки допустили "вышестоящие" отделы."За пределами офиса в Питтсбурге только один человек низкого ранга из службы безопасности Трампа и один снайпер, задействованные в тот день (в день покушения - прим. ред.), были отстранены", - отметил CNN.
https://1prime.ru/20250614/tramp-858490332.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82494/71/824947124_81:0:2924:2132_1920x0_80_0_0_2578a2684fc69af1deb79afc3ebda809.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
покушение на дональда трампа, секретная служба сша, наказание
Происшествия, покушение на Дональда Трампа, Секретная служба США, наказание
"Повысили". CNN сообщил, как наказали агентов из-за покушения на Трампа
CNN: некоторых агентов Секретной службы США повысили после покушения на Трампа
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Агентов Секретной службы Соединенных Штатов практически не наказали за то, что они допустили в июле 2024 года в городе Батлер, Пенсильвания, покушение на президента США Дональда Трампа, избиравшегося тогда на второй срок. А некоторые из сотрудников Секретной службы после инцидента даже получили повышение. Об этом рассказал телеканал CNN
, ссылаясь на неназванных сотрудников силовых органов.
Как сообщалось ранее, в Секретной службе США были отстранены шесть сотрудников в связи с нарушениями, позволившими совершить покушение.
В свою очередь CNN сообщил, что целый ряд как ныне действующих сотрудников силовых органов и законодателей, так и вышедших в отставку подтвердили, что за случившееся в пенсильванском Батлере практически никто не понес ответственности. При этом источники CNN делали акцент на том, что избежать наказания удалось высокопоставленным чиновникам Секретной службы и агентам, приставленным к Трампу в Батлере.
"Никого из тех агентов не призвали к ответственности, некоторых даже повысили", - передает CNN слова неназванного экс-чиновника Секретной службы.
По словам других источников CNN, взыскания получили главным образом сотрудники отдела Секретной службы в Питтсбурге. В связи с этим многие посчитали, что из питтсбургского отдела сделали "козла отпущения", хотя ошибки допустили "вышестоящие" отделы.
"За пределами офиса в Питтсбурге только один человек низкого ранга из службы безопасности Трампа и один снайпер, задействованные в тот день (в день покушения - прим. ред.), были отстранены", - отметил CNN.
В Филадельфии проходит многотысячное шествие против Трампа