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Всероссийский детский центр "Орленок" - 12.07.2025, ПРАЙМ
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Всероссийский детский центр "Орленок"
Всероссийский детский центр "Орленок" - 12.07.2025, ПРАЙМ
Всероссийский детский центр "Орленок"
Шестьдесят пять лет назад началась первая смена в лагере "Солнечный" – первом из лагерей, вошедших впоследствии в состав Всероссийского пионерского лагеря... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T01:50+0300
2025-07-12T01:50+0300
общество
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краснодарский край
новосибирск
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валентина матвиенко
дмитрий медведев
совет министров
sap
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Шестьдесят пять лет назад началась первая смена в лагере "Солнечный" – первом из лагерей, вошедших впоследствии в состав Всероссийского пионерского лагеря "Орленок" (ныне Всероссийский детский центр "Орленок"). Ниже приводится справочная информация. Всероссийский детский центр "Орленок" – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение, расположенное на берегу Черного моря в Краснодарском крае - в 45 километрах от города Туапсе. Его площадь составляет 253 гектара, протяженность песчаных пляжей – 3,7 километра. "Орленок" принимает круглый год на отдых и оздоровление подростков 11-16 лет. Одновременно там могут отдыхать 3,5 тысячи ребят летом и 1,5 тысячи – зимой. Учредителями центра выступают правительство Российской Федерации и министерство просвещения Российской Федерации. Идея создания пионерского лагеря впервые была высказана в 1957 году на первой Всероссийской конференции старших пионерских вожатых в Новосибирске. 27 марта 1959 года Совет Министров РСФСР принял постановление "О строительстве в Краснодарском крае пионерского лагеря", а в апреле Краснодарский краевой комитет ВЛКСМ объявил строительство "Орленка" ударной комсомольской стройкой. Под лагерь правительство РСФСР отвело территория в 330 гектаров земли, имевшую протяженность вдоль береговой линии Черного моря более пяти километров. Считается, что название взяли из популярной пионерской песни о 16-летнем красноармейце времен Гражданской войны. Всероссийский пионерский лагерь "Орленок" был готов к приему первых ребят 25 июня 1960 года – к этому времени были сданы первая очередь палаточного лагеря на 480 мест, деревянная столовая, эстрада, спортивные площадки. В четырех деревянных домиках разместились библиотека, пионерская комната, фотолаборатория и административно-хозяйственный блок. 12 июля 1960 года состоялось открытие лагеря. Первая и единственная смена длилась тогда 45 дней. 520 мальчишек и девчонок прокладывали первые туристические маршруты, ходили в походы на шлюпках, а вечерами прощались с солнцем и отдавали ему пионерский салют. Они также активно помогали взрослым – убирали территорию лагеря, сажали цветы, дежурили по столовой, очищали пляж от мусора. Первой дружине "Орленка" ребята дали имя "Солнечная", впоследствии – детский лагерь "Солнечный". Строительство "Орленка" шло ударными темпами: закладывалась инфраструктура, проектировались новые объекты. В августе 1963 года был введен в строй пирс лагеря, который на 300 метров уходил в Черное море и представлял собой уникальное по тому времени архитектурное сооружение. В декабре того же года прошла первая зимняя смена в "Орленке", которая длилась 40 дней. Ввод в строй новых объектов происходил ежегодно. В июне 1964 года в лагере открыли "Спальный корпус №1", получивший в дальнейшем название "Звездный". Такое название было выбрано в честь вывода на орбиту искусственных спутников Земли, полета в космос первого человека – Юрия Гагарина. Параллельно с жилым корпусом в лагере возвели школу, которая начала свою работу в феврале 1964 года. В июне 1965 года начала работать дружина "Стремительная" ("Спальный корпус №2"), в мае 1966 года – дружина "Комсомольская". Одновременно с последней был введен в строй новый лагерь – "Морской", который чуть позднее был переименован в "Штормовой" в честь сторожевого корабля "Шторм", воевавшего в годы Великой Отечественной войны в составе Черноморского флота. В апреле 1969 года при участии Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова был открыт Дом авиации и космонавтики (ныне Детский инновационный центр авиации и космонавтики), который с тех пор стал музеем развития отечественной космонавтики и действующим учебным центром для ребят. В декабре 1966 года в лагере был введен в строй комплекс стадиона "Юность": большая спортивная арена на четыре тысячи мест, малая спортивная арена, футбольное поле, беговые дорожки, вышка для зажжения спортивного огня. К 1970 году в "Орленке" была создана вся необходимая инфраструктура, введены в строй три круглогодичных дружины и одна летняя, однако строительство не прекращалось. В мае 1972 года была открыта детская пограничная застава "Дозорная". Активное участие в оснащении заставы принимали пограничники Сухумского погранотряда. Они привезли в "Орленок" пограничную вышку, установили на ней средства связи и наблюдения. В декабре 1974 года был введен в эксплуатацию Дворец культуры и спорта. Комплекс состоит из двух частей – культурно-зрелищной и спортивной. Первая часть включает концертный зал, летний амфитеатр и гобеленовый зал, вторая – плавательный бассейн с вышками для прыжков в воду. В апреле 1975 года распахнула двери астрономическая обсерватория. Она оборудована солнечным радиотелескопом, наблюдательными площадками, рефлектором системы Ньютона, имеется библиотека астрономической литературы. В декабре 1979 года введено в эксплуатацию девятиэтажное здание Дома вожатых. В январе 1980 года в него въехали первые жители. В 1980-е годы в "Орленке" наибольшего расцвета достигла традиция вожатских отрядов: проводились педсоветы, методические занятия, педагогические встречи, творческие гостиные. В советское время "Орленок" считался всероссийским пионерско-комсомольским лагерем и одним из крупнейших в СССР воспитательно-оздоровительным учреждением. В него направлялись по рекомендациям советов пионерских дружин и комитетов комсомола общеобразовательных школ отличники учебы, комсомольские и пионерские активисты, участники всероссийских и всесоюзных пионерско-комсомольских смотров, походов, победители олимпиад, конкурсов, спортивных и других соревнований. На территории "Орленка" проводились крупные научно-практические конференции, международные и всесоюзные фестивали, всесоюзные и всероссийские сборы и слеты, международные турниры и др. В 1991 году Всероссийский пионерский лагерь "Орленок" реорганизован в Российский детский юношеский центр, а в 1992 году был преобразован во Всероссийский детский центр "Орленок". В 1990-е годы в "Орленке" прошел ряд крупных мероприятий: Международная конференция по проблемам культуры и истории христианства, Российский олимпийский турнир "Спарта", Всероссийский сбор военно-патриотических объединений школьников и др. С 1997 года проходит Всероссийский фестиваль визуальных искусств. В 2000-х годах в центре были построены новые корпуса, объекты культуры и спорта, реконструированы здания и сооружения, обустроена территория черноморского лесопарка. Капитальный ремонт прошел в лагерях "Звездный", "Стремительный", "Штормовой". Обновились астрономическая обсерватория, набережная, бассейн, Дворец культуры и спорта. Первый лагерь "Орленка" – "Солнечный" – перешел на работу в круглогодичном режиме. В это же время в "Орленке" был создан уникальный медиакомплекс – начал работу официальный портал, вышла в свет корпоративная газета для сотрудников "Всем вместе" и издание для детей "Салют, "Орленок!", запущен эфир телекомпании "Орленок-TV", начал вещание радиоканал "Орленок-FM". В "Орленке" открылся спортивно-технический комплекс для проведения тренировок и соревнований по мотокроссу. В настоящее время на его территории регулярно проходят чемпионаты и первенства России, а также учебно-тренировочные сборы по техническим видам спорта. В период с 2000 по 2010 год в "Орленке" прошел ряд крупных мероприятий: Всероссийский фестиваль "Наследники великой Победы", Всероссийский шахматный фестиваль, Всероссийский фестиваль детской песни "Песенка года", Всероссийский фестиваль детского и молодежного кино- и телетворчества "Кинотелебум", Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг" и др. В 2010-х годах "Орленок" продолжил развиваться. В этот период прошла модернизация столовых, спортивной базы, реконструированы инженерно-техническая и материальная базы. В центре появились многочисленные образовательные пространства, уникальные творческие площадки: Аллея мастеров, где ребята занимаются декоративно-прикладным искусством, Музей авиационной техники под открытым небом, Центр инноваций SAP, где школьники развивают свои способности в области интернет-технологий, и Амфитеатр на 1,5 тысячи мест – одна из самых больших и современных концертных площадок юга страны. В 2012 году заработал корпус детского лагеря "Олимпийская деревня", а в 2018 году детей принял летний палаточный лагерь с военным укладом и традициями "Юнармеец". В 2020 году началась большая работа по обновлению инженерных сетей, строительству и газификации котельных, реконструкции системы сточных вод, очистных сооружений и электросетевого комплекса, а также установке новых трансформаторных подстанций. Также в рамках программы развития в 2027-2028 годах запланирована реализация 20 проектов, в том числе завершение строительства Федерального экспериментального центра "Детский автогород". Кроме этого, планируется реконструкция детских лагерей, жилых домов и других объектов. "Орленок" продолжает оставаться площадкой для проведения крупных мероприятий, среди которых кинофестиваль "Свет лучезарного ангела", фестивали "Ромашка в ладошке", "Орлята России", "Звезду зажигает "Орленок", "Хрустальные звездочки", "Танцуй, Россия", фестиваль уличных танцев "Открытое сердце" и др. С 2011 года в центре ежегодно проводятся Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", а также регулярно проходят чемпионаты России по мотокроссу. В разные периоды истории гостями "Орленка" становились политические деятели, представители культуры и спорта: президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель правительства России Дмитрий Медведев, космонавты Юрий Гагарин и Алексей Леонов, шахматисты Анатолий Карпов и Борис Спасский, композиторы Александра Пахмутова, Ян Френкель, Оскар Фельцман и Евгений Крылатов, режиссер Вячеслав Котеночкин, писатели Роберт Рождественский и Джанни Родари, спортсменки Лариса Латынина, Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, актеры Юрий Никулин и Андрей Миронов и др. В настоящее время "Орленок" – массовый детский центр, принимающий круглогодично на отдых и оздоровление более 20 тысяч детей в год из России, стран дальнего и ближнего зарубежья. За год в "Орленке" проходит 13 смен, каждая из которых длится 21 день. В центре работают десять базовых детских лагерей: "Солнечный", "Звездный", "Стремительный", "Штормовой" – круглогодично, "Дозорный", "Комсомольский", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" (для летнего отдыха детей от семи до десяти лет) – в летний период. Работает музейно-выставочный комплекс, в который входят Музей истории "Орленка", Музей военно-морской славы, Музей спорта, Музей авиации и космонавтки, Музей лагеря "Комсомольский", Музей под открытым небом "Памятное место "Орленка". Ежегодно в центре реализуется около 100 образовательных программ в партнерстве с крупнейшими российскими госкорпорациями, компаниями, вузами, научно-исследовательскими центрами, творческими союзами и организациями, проходит 16 фестивалей международного, федерального и регионального уровней, организуются спортивные соревнования, встречи со звездами кино, театра, телевидения, олимпийскими чемпионами, космонавтами, политиками, писателями и художниками. "Орленок" имеет статус особо охраняемой территории, где произрастают свыше тысячи видов растений. В 1980 году "Орленок" за плодотворную работу по воспитанию школьников, укреплению их здоровья был удостоен высокой правительственной награды – ордена "Знак Почета". В 2012 году центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО". Генеральным директором Всероссийского детского центра "Орленок" является Александр Джеус.
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общество , черное море, краснодарский край, новосибирск, владимир путин, валентина матвиенко, дмитрий медведев, совет министров, sap, совет федерации
Общество , Черное море, Краснодарский край, НОВОСИБИРСК, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, совет министров, SAP, Совет Федерации
01:50 12.07.2025
 
Всероссийский детский центр "Орленок"

Всероссийский детский центр "Орленок"

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Шестьдесят пять лет назад началась первая смена в лагере "Солнечный" – первом из лагерей, вошедших впоследствии в состав Всероссийского пионерского лагеря "Орленок" (ныне Всероссийский детский центр "Орленок").
Ниже приводится справочная информация.
Всероссийский детский центр "Орленок" – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение, расположенное на берегу Черного моря в Краснодарском крае - в 45 километрах от города Туапсе. Его площадь составляет 253 гектара, протяженность песчаных пляжей – 3,7 километра. "Орленок" принимает круглый год на отдых и оздоровление подростков 11-16 лет. Одновременно там могут отдыхать 3,5 тысячи ребят летом и 1,5 тысячи – зимой. Учредителями центра выступают правительство Российской Федерации и министерство просвещения Российской Федерации.
Идея создания пионерского лагеря впервые была высказана в 1957 году на первой Всероссийской конференции старших пионерских вожатых в Новосибирске. 27 марта 1959 года Совет Министров РСФСР принял постановление "О строительстве в Краснодарском крае пионерского лагеря", а в апреле Краснодарский краевой комитет ВЛКСМ объявил строительство "Орленка" ударной комсомольской стройкой. Под лагерь правительство РСФСР отвело территория в 330 гектаров земли, имевшую протяженность вдоль береговой линии Черного моря более пяти километров. Считается, что название взяли из популярной пионерской песни о 16-летнем красноармейце времен Гражданской войны.
Всероссийский пионерский лагерь "Орленок" был готов к приему первых ребят 25 июня 1960 года – к этому времени были сданы первая очередь палаточного лагеря на 480 мест, деревянная столовая, эстрада, спортивные площадки. В четырех деревянных домиках разместились библиотека, пионерская комната, фотолаборатория и административно-хозяйственный блок.
12 июля 1960 года состоялось открытие лагеря. Первая и единственная смена длилась тогда 45 дней. 520 мальчишек и девчонок прокладывали первые туристические маршруты, ходили в походы на шлюпках, а вечерами прощались с солнцем и отдавали ему пионерский салют. Они также активно помогали взрослым – убирали территорию лагеря, сажали цветы, дежурили по столовой, очищали пляж от мусора. Первой дружине "Орленка" ребята дали имя "Солнечная", впоследствии – детский лагерь "Солнечный".
Строительство "Орленка" шло ударными темпами: закладывалась инфраструктура, проектировались новые объекты. В августе 1963 года был введен в строй пирс лагеря, который на 300 метров уходил в Черное море и представлял собой уникальное по тому времени архитектурное сооружение. В декабре того же года прошла первая зимняя смена в "Орленке", которая длилась 40 дней.
Ввод в строй новых объектов происходил ежегодно. В июне 1964 года в лагере открыли "Спальный корпус №1", получивший в дальнейшем название "Звездный". Такое название было выбрано в честь вывода на орбиту искусственных спутников Земли, полета в космос первого человека – Юрия Гагарина. Параллельно с жилым корпусом в лагере возвели школу, которая начала свою работу в феврале 1964 года.
В июне 1965 года начала работать дружина "Стремительная" ("Спальный корпус №2"), в мае 1966 года – дружина "Комсомольская". Одновременно с последней был введен в строй новый лагерь – "Морской", который чуть позднее был переименован в "Штормовой" в честь сторожевого корабля "Шторм", воевавшего в годы Великой Отечественной войны в составе Черноморского флота.
В апреле 1969 года при участии Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова был открыт Дом авиации и космонавтики (ныне Детский инновационный центр авиации и космонавтики), который с тех пор стал музеем развития отечественной космонавтики и действующим учебным центром для ребят.
В декабре 1966 года в лагере был введен в строй комплекс стадиона "Юность": большая спортивная арена на четыре тысячи мест, малая спортивная арена, футбольное поле, беговые дорожки, вышка для зажжения спортивного огня.
К 1970 году в "Орленке" была создана вся необходимая инфраструктура, введены в строй три круглогодичных дружины и одна летняя, однако строительство не прекращалось.
В мае 1972 года была открыта детская пограничная застава "Дозорная". Активное участие в оснащении заставы принимали пограничники Сухумского погранотряда. Они привезли в "Орленок" пограничную вышку, установили на ней средства связи и наблюдения.
В декабре 1974 года был введен в эксплуатацию Дворец культуры и спорта. Комплекс состоит из двух частей – культурно-зрелищной и спортивной. Первая часть включает концертный зал, летний амфитеатр и гобеленовый зал, вторая – плавательный бассейн с вышками для прыжков в воду.
В апреле 1975 года распахнула двери астрономическая обсерватория. Она оборудована солнечным радиотелескопом, наблюдательными площадками, рефлектором системы Ньютона, имеется библиотека астрономической литературы.
В декабре 1979 года введено в эксплуатацию девятиэтажное здание Дома вожатых. В январе 1980 года в него въехали первые жители.
В 1980-е годы в "Орленке" наибольшего расцвета достигла традиция вожатских отрядов: проводились педсоветы, методические занятия, педагогические встречи, творческие гостиные.
В советское время "Орленок" считался всероссийским пионерско-комсомольским лагерем и одним из крупнейших в СССР воспитательно-оздоровительным учреждением. В него направлялись по рекомендациям советов пионерских дружин и комитетов комсомола общеобразовательных школ отличники учебы, комсомольские и пионерские активисты, участники всероссийских и всесоюзных пионерско-комсомольских смотров, походов, победители олимпиад, конкурсов, спортивных и других соревнований. На территории "Орленка" проводились крупные научно-практические конференции, международные и всесоюзные фестивали, всесоюзные и всероссийские сборы и слеты, международные турниры и др.
В 1991 году Всероссийский пионерский лагерь "Орленок" реорганизован в Российский детский юношеский центр, а в 1992 году был преобразован во Всероссийский детский центр "Орленок".
В 1990-е годы в "Орленке" прошел ряд крупных мероприятий: Международная конференция по проблемам культуры и истории христианства, Российский олимпийский турнир "Спарта", Всероссийский сбор военно-патриотических объединений школьников и др. С 1997 года проходит Всероссийский фестиваль визуальных искусств.
В 2000-х годах в центре были построены новые корпуса, объекты культуры и спорта, реконструированы здания и сооружения, обустроена территория черноморского лесопарка. Капитальный ремонт прошел в лагерях "Звездный", "Стремительный", "Штормовой". Обновились астрономическая обсерватория, набережная, бассейн, Дворец культуры и спорта. Первый лагерь "Орленка" – "Солнечный" – перешел на работу в круглогодичном режиме.
В это же время в "Орленке" был создан уникальный медиакомплекс – начал работу официальный портал, вышла в свет корпоративная газета для сотрудников "Всем вместе" и издание для детей "Салют, "Орленок!", запущен эфир телекомпании "Орленок-TV", начал вещание радиоканал "Орленок-FM".
В "Орленке" открылся спортивно-технический комплекс для проведения тренировок и соревнований по мотокроссу. В настоящее время на его территории регулярно проходят чемпионаты и первенства России, а также учебно-тренировочные сборы по техническим видам спорта.
В период с 2000 по 2010 год в "Орленке" прошел ряд крупных мероприятий: Всероссийский фестиваль "Наследники великой Победы", Всероссийский шахматный фестиваль, Всероссийский фестиваль детской песни "Песенка года", Всероссийский фестиваль детского и молодежного кино- и телетворчества "Кинотелебум", Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг" и др.
В 2010-х годах "Орленок" продолжил развиваться. В этот период прошла модернизация столовых, спортивной базы, реконструированы инженерно-техническая и материальная базы. В центре появились многочисленные образовательные пространства, уникальные творческие площадки: Аллея мастеров, где ребята занимаются декоративно-прикладным искусством, Музей авиационной техники под открытым небом, Центр инноваций SAP, где школьники развивают свои способности в области интернет-технологий, и Амфитеатр на 1,5 тысячи мест – одна из самых больших и современных концертных площадок юга страны.
В 2012 году заработал корпус детского лагеря "Олимпийская деревня", а в 2018 году детей принял летний палаточный лагерь с военным укладом и традициями "Юнармеец". В 2020 году началась большая работа по обновлению инженерных сетей, строительству и газификации котельных, реконструкции системы сточных вод, очистных сооружений и электросетевого комплекса, а также установке новых трансформаторных подстанций. Также в рамках программы развития в 2027-2028 годах запланирована реализация 20 проектов, в том числе завершение строительства Федерального экспериментального центра "Детский автогород". Кроме этого, планируется реконструкция детских лагерей, жилых домов и других объектов.
"Орленок" продолжает оставаться площадкой для проведения крупных мероприятий, среди которых кинофестиваль "Свет лучезарного ангела", фестивали "Ромашка в ладошке", "Орлята России", "Звезду зажигает "Орленок", "Хрустальные звездочки", "Танцуй, Россия", фестиваль уличных танцев "Открытое сердце" и др. С 2011 года в центре ежегодно проводятся Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", а также регулярно проходят чемпионаты России по мотокроссу.
В разные периоды истории гостями "Орленка" становились политические деятели, представители культуры и спорта: президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель правительства России Дмитрий Медведев, космонавты Юрий Гагарин и Алексей Леонов, шахматисты Анатолий Карпов и Борис Спасский, композиторы Александра Пахмутова, Ян Френкель, Оскар Фельцман и Евгений Крылатов, режиссер Вячеслав Котеночкин, писатели Роберт Рождественский и Джанни Родари, спортсменки Лариса Латынина, Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, актеры Юрий Никулин и Андрей Миронов и др.
В настоящее время "Орленок" – массовый детский центр, принимающий круглогодично на отдых и оздоровление более 20 тысяч детей в год из России, стран дальнего и ближнего зарубежья. За год в "Орленке" проходит 13 смен, каждая из которых длится 21 день.
В центре работают десять базовых детских лагерей: "Солнечный", "Звездный", "Стремительный", "Штормовой" – круглогодично, "Дозорный", "Комсомольский", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" (для летнего отдыха детей от семи до десяти лет) – в летний период.
Работает музейно-выставочный комплекс, в который входят Музей истории "Орленка", Музей военно-морской славы, Музей спорта, Музей авиации и космонавтки, Музей лагеря "Комсомольский", Музей под открытым небом "Памятное место "Орленка".
Ежегодно в центре реализуется около 100 образовательных программ в партнерстве с крупнейшими российскими госкорпорациями, компаниями, вузами, научно-исследовательскими центрами, творческими союзами и организациями, проходит 16 фестивалей международного, федерального и регионального уровней, организуются спортивные соревнования, встречи со звездами кино, театра, телевидения, олимпийскими чемпионами, космонавтами, политиками, писателями и художниками.
"Орленок" имеет статус особо охраняемой территории, где произрастают свыше тысячи видов растений.
В 1980 году "Орленок" за плодотворную работу по воспитанию школьников, укреплению их здоровья был удостоен высокой правительственной награды – ордена "Знак Почета".
В 2012 году центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".
Генеральным директором Всероссийского детского центра "Орленок" является Александр Джеус.
 
ОбществоЧерное мореКраснодарский крайНОВОСИБИРСКВладимир ПутинВалентина МатвиенкоДмитрий Медведевсовет министровSAPСовет Федерации
 
 
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