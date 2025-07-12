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"На грани дефицита". В Финляндии спрогнозировали крах Украины - 12.07.2025, ПРАЙМ
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"На грани дефицита". В Финляндии спрогнозировали крах Украины
"На грани дефицита". В Финляндии спрогнозировали крах Украины - 12.07.2025, ПРАЙМ
"На грани дефицита". В Финляндии спрогнозировали крах Украины
Финский военный эксперт Эмиль Кастехельмен в интервью изданию Iltalehti предупредил, что решение президента США Дональда Трампа ограничить поставки на Украину в | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T08:47+0300
2025-07-12T08:47+0300
политика
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Финский военный эксперт Эмиль Кастехельмен в интервью изданию Iltalehti предупредил, что решение президента США Дональда Трампа ограничить поставки на Украину в основном оборонительным вооружением может привести к дефициту боеприпасов уже к зиме."В худшем случае, к концу осени Украина окажется на грани дефицита боеприпасов", — сказал Кастехельмен.Эксперт полагает, что США продолжат поставки, используя выделенные на военную помощь средства до осени, но с наступлением зимы могут возникнуть сложности с новыми траншами.При этом, отмечает издание, Европа, даже при желании, не сможет компенсировать объемы поставок вооружения из США.В четверг американский лидер заявил, что НАТО, в состав которого входят США, будет оплачивать американское оружие, предназначенное для Украины. Он добавил, что соответствующее соглашение было достигнуто на недавнем саммите альянса.Ранее, 1 июля, газета Politico сообщила приостановке американских поставок вооружения Украине из-за истощения запасов США. Однако 7 июля Трамп пообещал возобновить отправку оружия, уточнив, что речь пойдет в основном об "оборонительных" средствах. Позднее Шон Парнелл, официальный представитель Пентагона, подтвердил, что по указанию президента США Пентагон направит на Украину дополнительное "оборонительное" вооружение.Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. В Кремле также заявляли, что наращивание поставок западного оружия Украине лишь препятствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.
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украина, финляндия, нато, сша
Политика, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, США
08:47 12.07.2025
 
"На грани дефицита". В Финляндии спрогнозировали крах Украины

Кастехельмен: Украину к осени ожидает дефицит боеприпасов

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Финский военный эксперт Эмиль Кастехельмен в интервью изданию Iltalehti предупредил, что решение президента США Дональда Трампа ограничить поставки на Украину в основном оборонительным вооружением может привести к дефициту боеприпасов уже к зиме.
"В худшем случае, к концу осени Украина окажется на грани дефицита боеприпасов", — сказал Кастехельмен.
Эксперт полагает, что США продолжат поставки, используя выделенные на военную помощь средства до осени, но с наступлением зимы могут возникнуть сложности с новыми траншами.
При этом, отмечает издание, Европа, даже при желании, не сможет компенсировать объемы поставок вооружения из США.
В четверг американский лидер заявил, что НАТО, в состав которого входят США, будет оплачивать американское оружие, предназначенное для Украины. Он добавил, что соответствующее соглашение было достигнуто на недавнем саммите альянса.
Ранее, 1 июля, газета Politico сообщила приостановке американских поставок вооружения Украине из-за истощения запасов США. Однако 7 июля Трамп пообещал возобновить отправку оружия, уточнив, что речь пойдет в основном об "оборонительных" средствах. Позднее Шон Парнелл, официальный представитель Пентагона, подтвердил, что по указанию президента США Пентагон направит на Украину дополнительное "оборонительное" вооружение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. В Кремле также заявляли, что наращивание поставок западного оружия Украине лишь препятствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.
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