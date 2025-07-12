https://1prime.ru/20250712/ukraina-859422122.html

"Россия продвигается". Трамп дал понять, на что придется согласиться Киеву

"Россия продвигается". Трамп дал понять, на что придется согласиться Киеву - 12.07.2025, ПРАЙМ

"Россия продвигается". Трамп дал понять, на что придется согласиться Киеву

Британская газета The Telegraph пишет, что президент США Дональд Трамп ясно дал понять Украине, что любое мирное соглашение с Россией будет предполагать утрату... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T10:54+0300

2025-07-12T10:54+0300

2025-07-12T10:54+0300

политика

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Британская газета The Telegraph пишет, что президент США Дональд Трамп ясно дал понять Украине, что любое мирное соглашение с Россией будет предполагать утрату территорий на востоке страны."В настоящее время Россия стремительно продвигается в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, и Белый дом ясно дал понять (Украине. — Прим. Ред.), что мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, с большой вероятностью будет включать передачу этих территорий Кремлю", — пишет газета.Как отмечает издание, европейские лидеры выражают обеспокоенность тем, что американский лидер может попытаться заключить подобную сделку без одобрения Украины, игнорируя возражения Брюсселя и Киева.Иными словами, констатирует газета, за последние годы союзники Украины весьма серьезно подвели ее.В апреле Трамп выступил с резкой критикой в адрес Зеленского а его отказ обсуждать территориальные уступки, заявив, что высказывания главы киевского режима по Крыму вредят мирным переговорам с Россией. По мнению американского президента, ситуация на Украине критическая, и главе Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо быть готовым к потере страны в течение трех лет.Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, переговорный процесс с Украиной в 2022 году был практически завершен, однако после отвода российских войск от Киева украинская сторона отказалась от всех достигнутых договоренностей.По мнению Путина, если Киев не пойдет на переговоры, ситуация для него может лишь еще сильнее ухудшиться.

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украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, россия, владимир путин