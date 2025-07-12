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В Раде отметили сокращение объема поставок помощи от США на 90%

В Раде отметили сокращение объема поставок помощи от США на 90% - 12.07.2025, ПРАЙМ

В Раде отметили сокращение объема поставок помощи от США на 90%

США выделили только 300 миллионов долларов из обещанных 3,8 миллиарда, что составляет менее 10% от согласованного объема, заявил находящийся в СИЗО по обвинению | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T11:06+0300

2025-07-12T11:06+0300

2025-07-12T11:06+0300

экономика

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. США выделили только 300 миллионов долларов из обещанных 3,8 миллиарда, что составляет менее 10% от согласованного объема, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Александр Дубинский. Владимир Зеленский в пятницу вечером заявил, что все военные поставки Украине возобновлены, не уточнив, какие конкретно. "Смотрите, как работает "перемога" ("победа" - ред.) с военной помощью из США. Ее перекрыли, чтобы Зеленский стал восприимчивее к тому, как видят дальнейшие переговоры с РФ из США. После получения соответствующих сигналов, помощь разморожена на 300 миллионов долларов, при этом общая сумма согласованных поставок была 3,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Депутат отметил, что возобновлены менее 10% поставок от возможного объема. Это сокращение поставок на 90%, подчеркнул он. Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250712/ukraina-859420864.html

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украина, рада, сша, владимир зеленский