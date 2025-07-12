https://1prime.ru/20250712/ukraina-859426668.html
"Передать земли". В ЕС вспомнили "предложение" Путина по разделу Украины
"Передать земли". В ЕС вспомнили "предложение" Путина по разделу Украины - 12.07.2025, ПРАЙМ
"Передать земли". В ЕС вспомнили "предложение" Путина по разделу Украины
Еще четверть века назад президент РФ Владимир Путин в разговоре с польским премьером Дональдом Туском в шутку предложил передать часть украинских земель Польше. | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T16:33+0300
2025-07-12T16:33+0300
2025-07-12T17:23+0300
политика
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Еще четверть века назад президент РФ Владимир Путин в разговоре с польским премьером Дональдом Туском в шутку предложил передать часть украинских земель Польше. Сегодня авторы статьи для польской Gazeta Finansowa вспомнили об этом случае и заявляют, что идея создания польско-украинской унии Польше не чужда, ее следует тщательно изучить. Авторы статьи напомнили, что в 2000-х годах Путин в разговоре с Туском в шутку предложил передать Польше украинские земли вплоть до реки Збруч, протекающей на границе Тернопольской и Хмельницкой областей Украины. "Хотя Польша отвергла такое мышление и поддерживает целостность Украины, Россия продолжает вдохновлять подобные нарративы", – утверждается в статье.Далее авторы материала рассказывают о возникших в Польше идеи сформировать новую модель сотрудничества, которая напоминает бывшую польско-литовскую унию. При этом отмечается, что на сегодняшний день польско-литовская уния понимается как польско-украинская. "Такой проект мог бы сблизить Украину с Западом, даже без формального членства в ЕС, и в то же время дать Польше роль лидера в процессе восстановления Украины", - говорится в статье.Обосновывается эта идея тем, что до 40% выделяемой Украине помощи расхищается на местах. Польша же, как утверждается, гораздо лучше организована и более стабильна, а значит, в нынешней ситуации именно ей и следует стать главным партнером Украины в деле восстановления и проведения необходимых реформ, особенно в сфере самоуправления, ведь Варшава имеет весьма позитивный опыт в этих вопросах.Авторы предполагают, что в дальнейшем может быть сформирована "свободная конфедерация, в которой Украина сохранит полный суверенитет, но будет тесно сотрудничать с Польшей и ЕС – не путем поглощения, а путем интеграции". В заключение отмечается, что указанное выше - всего лишь концепция, но ее "следует проанализировать".
https://1prime.ru/20250710/tusk-859378957.html
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польша, украина, владимир путин, мнение
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА, Владимир Путин, мнение
"Передать земли". В ЕС вспомнили "предложение" Путина по разделу Украины
Gazeta Finansowa: шутка Путина о разделе Украины продолжает вдохновлять поляков
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Еще четверть века назад президент РФ Владимир Путин в разговоре с польским премьером Дональдом Туском в шутку предложил передать часть украинских земель Польше. Сегодня авторы статьи для польской Gazeta Finansowa
вспомнили об этом случае и заявляют, что идея создания польско-украинской унии Польше не чужда, ее следует тщательно изучить.
Авторы статьи напомнили, что в 2000-х годах Путин в разговоре с Туском в шутку предложил передать Польше украинские земли вплоть до реки Збруч, протекающей на границе Тернопольской и Хмельницкой областей Украины.
"Хотя Польша отвергла такое мышление и поддерживает целостность Украины, Россия продолжает вдохновлять подобные нарративы", – утверждается в статье.
Далее авторы материала рассказывают о возникших в Польше идеи сформировать новую модель сотрудничества, которая напоминает бывшую польско-литовскую унию. При этом отмечается, что на сегодняшний день польско-литовская уния понимается как польско-украинская.
"Такой проект мог бы сблизить Украину с Западом, даже без формального членства в ЕС, и в то же время дать Польше роль лидера в процессе восстановления Украины", - говорится в статье.
Обосновывается эта идея тем, что до 40% выделяемой Украине помощи расхищается на местах. Польша же, как утверждается, гораздо лучше организована и более стабильна, а значит, в нынешней ситуации именно ей и следует стать главным партнером Украины в деле восстановления и проведения необходимых реформ, особенно в сфере самоуправления, ведь Варшава имеет весьма позитивный опыт в этих вопросах.
Авторы предполагают, что в дальнейшем может быть сформирована "свободная конфедерация, в которой Украина сохранит полный суверенитет, но будет тесно сотрудничать с Польшей и ЕС – не путем поглощения, а путем интеграции".
В заключение отмечается, что указанное выше - всего лишь концепция, но ее "следует проанализировать".
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск