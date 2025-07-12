https://1prime.ru/20250712/ukraina-859430378.html

"Их логика". В Киеве поняли, как "заставить" Путина встретиться с Зеленским

"Их логика". В Киеве поняли, как "заставить" Путина встретиться с Зеленским - 12.07.2025, ПРАЙМ

"Их логика". В Киеве поняли, как "заставить" Путина встретиться с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин может согласиться на личную встречу с Владимиром Зеленским лишь после капитуляции Украины. Такое мнение в беседе с изданием The Kyiv | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T23:48+0300

2025-07-12T23:48+0300

2025-07-12T23:48+0300

политика

мид украины

владимир путин

владимир зеленский

встреча

мнение

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин может согласиться на личную встречу с Владимиром Зеленским лишь после капитуляции Украины. Такое мнение в беседе с изданием The Kyiv Independent высказал заместитель главы украинского МИД Сергей Кислица.Украинский дипломат заявил, что такое условие российская сторона выдвинула на недавних российско-украинских переговорах в Стамбуле. "Мандат Путина — принудить к капитуляции. Их логика противоположна нашей", — подчеркнул Кислица.Ранее первый зампред комитета ГД РФ по международным делам Светлана Журова заявила, что Украина ожидает, когда ее западные покровители подадут сигнал для продолжения переговоры с Российской Федерацией.В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия ждет сигналов от Украины о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров.

https://1prime.ru/20250629/peregovory-859007310.html

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мид украины, владимир путин, владимир зеленский, встреча, мнение