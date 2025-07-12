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"Их логика". В Киеве поняли, как "заставить" Путина встретиться с Зеленским
"Их логика". В Киеве поняли, как "заставить" Путина встретиться с Зеленским - 12.07.2025, ПРАЙМ
"Их логика". В Киеве поняли, как "заставить" Путина встретиться с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин может согласиться на личную встречу с Владимиром Зеленским лишь после капитуляции Украины. Такое мнение в беседе с изданием The Kyiv | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T23:48+0300
2025-07-12T23:48+0300
2025-07-12T23:48+0300
политика
мид украины
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встреча
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин может согласиться на личную встречу с Владимиром Зеленским лишь после капитуляции Украины. Такое мнение в беседе с изданием The Kyiv Independent высказал заместитель главы украинского МИД Сергей Кислица.Украинский дипломат заявил, что такое условие российская сторона выдвинула на недавних российско-украинских переговорах в Стамбуле. "Мандат Путина — принудить к капитуляции. Их логика противоположна нашей", — подчеркнул Кислица.Ранее первый зампред комитета ГД РФ по международным делам Светлана Журова заявила, что Украина ожидает, когда ее западные покровители подадут сигнал для продолжения переговоры с Российской Федерацией.В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия ждет сигналов от Украины о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров.
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мид украины, владимир путин, владимир зеленский, встреча, мнение
Политика, МИД Украины, Владимир Путин, Владимир Зеленский, встреча, мнение
"Их логика". В Киеве поняли, как "заставить" Путина встретиться с Зеленским
МИД Украины: Путин согласится на встречу с Зеленским после капитуляции Киева
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин может согласиться на личную встречу с Владимиром Зеленским лишь после капитуляции Украины. Такое мнение в беседе с изданием The Kyiv Independent высказал заместитель главы украинского МИД Сергей Кислица.
Украинский дипломат заявил, что такое условие российская сторона выдвинула на недавних российско-украинских переговорах в Стамбуле.
"Мандат Путина — принудить к капитуляции. Их логика противоположна нашей", — подчеркнул Кислица.
Ранее первый зампред комитета ГД РФ по международным делам Светлана Журова заявила, что Украина ожидает, когда ее западные покровители подадут сигнал для продолжения переговоры с Российской Федерацией.
В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия ждет сигналов от Украины о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров.
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