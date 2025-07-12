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Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, заявила Захарова

Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, заявила Захарова - 12.07.2025, ПРАЙМ

Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки ВСУ по "Белгород-Арене", заявила, что киевский режим ведет борьбу с мирным... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T14:33+0300

2025-07-12T14:33+0300

2025-07-12T14:33+0300

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мария захарова

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки ВСУ по "Белгород-Арене", заявила, что киевский режим ведет борьбу с мирным населением, включая детей, а также с совестью и историей. Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотник ВСУ ударил по "Белгород-Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших, предварительно, нет. "Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками", - сказала Захарова. По ее словам, в Киеве "будто решили аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства".

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мид рф, мария захарова, всу