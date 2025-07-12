https://1prime.ru/20250712/zakharova-859425462.html
Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, заявила Захарова
Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, заявила Захарова - 12.07.2025, ПРАЙМ
Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки ВСУ по "Белгород-Арене", заявила, что киевский режим ведет борьбу с мирным... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T14:33+0300
2025-07-12T14:33+0300
2025-07-12T14:33+0300
мид рф
мария захарова
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_5213534390e174f8fda2632649207aaa.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки ВСУ по "Белгород-Арене", заявила, что киевский режим ведет борьбу с мирным населением, включая детей, а также с совестью и историей. Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотник ВСУ ударил по "Белгород-Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших, предварительно, нет. "Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками", - сказала Захарова. По ее словам, в Киеве "будто решили аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства".
https://1prime.ru/20250709/zakharova-859321395.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_19eb00df0cd885d127c3f82221ac255a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид рф, мария захарова, всу
МИД РФ, Мария Захарова, ВСУ
Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, заявила Захарова
Захарова выступила с резкой критикой атаки ВСУ по "Белгород-Арене"
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки ВСУ по "Белгород-Арене", заявила, что киевский режим ведет борьбу с мирным населением, включая детей, а также с совестью и историей.
Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотник ВСУ ударил по "Белгород-Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших, предварительно, нет.
"Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками", - сказала Захарова.
По ее словам, в Киеве "будто решили аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства".
Захарова предостерегла Берлин от поставок Киеву ракет Taurus