https://1prime.ru/20250712/zaschita-859420091.html

Защита Смеркиса считает, что на него распространяется запрет на арест

Защита Смеркиса считает, что на него распространяется запрет на арест - 12.07.2025, ПРАЙМ

Защита Смеркиса считает, что на него распространяется запрет на арест

Защита бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса считает, что на него распространяется запрет заключать... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T07:06+0300

2025-07-12T07:06+0300

2025-07-12T07:06+0300

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859420091.jpg?1752293218

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Защита бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса считает, что на него распространяется запрет заключать предпринимателей под стражу, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Исходя из материалов дела, осуществлял свою деятельность как представитель компании "Блум Холдингс", а не как индивидуальный предприниматель, и в отношении него действует специальный запрет, предусмотренный частью 1.1 статьей 108 УПК РФ", - сказано в документе. Эта статья разрешает заключать под стражу предпринимателей только в исключительных случаях, например если они скрылись от следствия или не имеют постоянного места жительства. Смеркису предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Дело возбуждено в мае этого года. Приложение для торговли криптовалютой Blum ранее сообщило, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф