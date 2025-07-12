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Защита Смеркиса считает, что на него распространяется запрет на арест - 12.07.2025, ПРАЙМ
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Защита Смеркиса считает, что на него распространяется запрет на арест
Защита Смеркиса считает, что на него распространяется запрет на арест - 12.07.2025, ПРАЙМ
Защита Смеркиса считает, что на него распространяется запрет на арест
Защита бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса считает, что на него распространяется запрет заключать... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T07:06+0300
2025-07-12T07:06+0300
общество
рф
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Защита бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса считает, что на него распространяется запрет заключать предпринимателей под стражу, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Исходя из материалов дела, осуществлял свою деятельность как представитель компании "Блум Холдингс", а не как индивидуальный предприниматель, и в отношении него действует специальный запрет, предусмотренный частью 1.1 статьей 108 УПК РФ", - сказано в документе. Эта статья разрешает заключать под стражу предпринимателей только в исключительных случаях, например если они скрылись от следствия или не имеют постоянного места жительства. Смеркису предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Дело возбуждено в мае этого года. Приложение для торговли криптовалютой Blum ранее сообщило, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , рф
Общество , РФ
07:06 12.07.2025
 
Защита Смеркиса считает, что на него распространяется запрет на арест

Защита Смеркиса считает, что на него распространяется запрет заключать под стражу

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Защита бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса считает, что на него распространяется запрет заключать предпринимателей под стражу, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Исходя из материалов дела, осуществлял свою деятельность как представитель компании "Блум Холдингс", а не как индивидуальный предприниматель, и в отношении него действует специальный запрет, предусмотренный частью 1.1 статьей 108 УПК РФ", - сказано в документе.
Эта статья разрешает заключать под стражу предпринимателей только в исключительных случаях, например если они скрылись от следствия или не имеют постоянного места жительства.
Смеркису предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Дело возбуждено в мае этого года.
Приложение для торговли криптовалютой Blum ранее сообщило, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.
 
ОбществоРФ
 
 
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