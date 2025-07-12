https://1prime.ru/20250712/zelenskiy-859421983.html
Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю
Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю - 12.07.2025, ПРАЙМ
Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю
Школьным учителем истории Владимира Зеленского был националист из Львова, который не рассказывал правду о Волынской резне, сообщает SHOT в своем Telegram-канале | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T10:26+0300
2025-07-12T10:26+0300
2025-07-12T10:26+0300
политика
украина
владимир зеленский
польша
анджей дуда
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Школьным учителем истории Владимира Зеленского был националист из Львова, который не рассказывал правду о Волынской резне, сообщает SHOT в своем Telegram-канале со ссылкой на бывшего преподавателя Владимира Зеленского."Ныне директор 95-ой гимназии Кривого Рога Алла Шепилко хорошо помнит весь педагогический состав, который работал в его школьные годы", — говорится в сообщении.По словам Шепилко, которая в тот период была преподавателем математики, историк Зеленского был выходцем из Западной Украины. Он представлял боевиков ОУН-УПА* исключительно в положительном свете, что, предположительно, привело к тому, что глава киевского режима так и не осознал правды о жестоком истреблении поляков украинскими националистами.Ранее в четверг президент Польши Анджей Дуда в интервью RFM24 рассказал, как глава киевского режима признался, что в школе ему никогда не доводилось слышать об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://1prime.ru/20250712/ukraina-859420864.html
украина
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_7f81bb945b12e364a348797dce879d24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, польша, анджей дуда
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ПОЛЬША, Анджей Дуда
Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю
SHOT: Зеленский изучал историю в школе у националиста из Львова
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Школьным учителем истории Владимира Зеленского был националист из Львова, который не рассказывал правду о Волынской резне, сообщает SHOT в своем Telegram-канале
со ссылкой на бывшего преподавателя Владимира Зеленского.
"Ныне директор 95-ой гимназии Кривого Рога Алла Шепилко хорошо помнит весь педагогический состав, который работал в его школьные годы", — говорится в сообщении.
По словам Шепилко, которая в тот период была преподавателем математики, историк Зеленского был выходцем из Западной Украины. Он представлял боевиков ОУН-УПА* исключительно в положительном свете, что, предположительно, привело к тому, что глава киевского режима так и не осознал правды о жестоком истреблении поляков украинскими националистами.
Ранее в четверг президент Польши Анджей Дуда в интервью RFM24 рассказал, как глава киевского режима признался, что в школе ему никогда не доводилось слышать об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне.
* Запрещенная в России экстремистская организация
"На грани дефицита". В Финляндии спрогнозировали крах Украины