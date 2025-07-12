https://1prime.ru/20250712/zelenskiy-859421983.html

Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю

Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю - 12.07.2025, ПРАЙМ

Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю

Школьным учителем истории Владимира Зеленского был националист из Львова, который не рассказывал правду о Волынской резне, сообщает SHOT в своем Telegram-канале | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T10:26+0300

2025-07-12T10:26+0300

2025-07-12T10:26+0300

политика

украина

владимир зеленский

польша

анджей дуда

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Школьным учителем истории Владимира Зеленского был националист из Львова, который не рассказывал правду о Волынской резне, сообщает SHOT в своем Telegram-канале со ссылкой на бывшего преподавателя Владимира Зеленского."Ныне директор 95-ой гимназии Кривого Рога Алла Шепилко хорошо помнит весь педагогический состав, который работал в его школьные годы", — говорится в сообщении.По словам Шепилко, которая в тот период была преподавателем математики, историк Зеленского был выходцем из Западной Украины. Он представлял боевиков ОУН-УПА* исключительно в положительном свете, что, предположительно, привело к тому, что глава киевского режима так и не осознал правды о жестоком истреблении поляков украинскими националистами.Ранее в четверг президент Польши Анджей Дуда в интервью RFM24 рассказал, как глава киевского режима признался, что в школе ему никогда не доводилось слышать об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне.* Запрещенная в России экстремистская организация

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украина

польша

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украина, владимир зеленский, польша, анджей дуда