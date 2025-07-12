Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю - 12.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250712/zelenskiy-859421983.html
Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю
Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю - 12.07.2025, ПРАЙМ
Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю
Школьным учителем истории Владимира Зеленского был националист из Львова, который не рассказывал правду о Волынской резне, сообщает SHOT в своем Telegram-канале | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T10:26+0300
2025-07-12T10:26+0300
политика
украина
владимир зеленский
польша
анджей дуда
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Школьным учителем истории Владимира Зеленского был националист из Львова, который не рассказывал правду о Волынской резне, сообщает SHOT в своем Telegram-канале со ссылкой на бывшего преподавателя Владимира Зеленского."Ныне директор 95-ой гимназии Кривого Рога Алла Шепилко хорошо помнит весь педагогический состав, который работал в его школьные годы", — говорится в сообщении.По словам Шепилко, которая в тот период была преподавателем математики, историк Зеленского был выходцем из Западной Украины. Он представлял боевиков ОУН-УПА* исключительно в положительном свете, что, предположительно, привело к тому, что глава киевского режима так и не осознал правды о жестоком истреблении поляков украинскими националистами.Ранее в четверг президент Польши Анджей Дуда в интервью RFM24 рассказал, как глава киевского режима признался, что в школе ему никогда не доводилось слышать об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://1prime.ru/20250712/ukraina-859420864.html
украина
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_7f81bb945b12e364a348797dce879d24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, польша, анджей дуда
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ПОЛЬША, Анджей Дуда
10:26 12.07.2025
 
Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю

SHOT: Зеленский изучал историю в школе у националиста из Львова

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Школьным учителем истории Владимира Зеленского был националист из Львова, который не рассказывал правду о Волынской резне, сообщает SHOT в своем Telegram-канале со ссылкой на бывшего преподавателя Владимира Зеленского.
"Ныне директор 95-ой гимназии Кривого Рога Алла Шепилко хорошо помнит весь педагогический состав, который работал в его школьные годы", — говорится в сообщении.
По словам Шепилко, которая в тот период была преподавателем математики, историк Зеленского был выходцем из Западной Украины. Он представлял боевиков ОУН-УПА* исключительно в положительном свете, что, предположительно, привело к тому, что глава киевского режима так и не осознал правды о жестоком истреблении поляков украинскими националистами.
Ранее в четверг президент Польши Анджей Дуда в интервью RFM24 рассказал, как глава киевского режима признался, что в школе ему никогда не доводилось слышать об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
"На грани дефицита". В Финляндии спрогнозировали крах Украины
08:47
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийПОЛЬШААнджей Дуда
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала