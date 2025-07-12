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"Нет шансов": в Норвегии не увидели смысла в мольбах Зеленского о ПВО - 12.07.2025, ПРАЙМ
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"Нет шансов": в Норвегии не увидели смысла в мольбах Зеленского о ПВО
"Нет шансов": в Норвегии не увидели смысла в мольбах Зеленского о ПВО - 12.07.2025, ПРАЙМ
"Нет шансов": в Норвегии не увидели смысла в мольбах Зеленского о ПВО
В ходе визита в Италию Владимир Зеленский выразил надежду на содействие Европы в вопросе поставок систем ПВО, однако, как пишет норвежское издание Steigan,... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T11:52+0300
2025-07-12T11:52+0300
вооружения
украина
всу
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В ходе визита в Италию Владимир Зеленский выразил надежду на содействие Европы в вопросе поставок систем ПВО, однако, как пишет норвежское издание Steigan, такая инвестиция со стороны союзников будет недолговечной."Ракеты Patriot выполняют функцию противовоздушной обороны против некоторых российских ракет, но против гиперзвука у них нет шансов &lt;...&gt;. Российское оружие их просто уничтожит. Норвежские инвестиции в миллиард долларов, вероятно, окажутся бесполезными", - сообщает издание.По мнению автора статьи, правительство Норвегии фактически растрачивает национальные ресурсы, передавая их коррумпированному и нацистскому киевскому режиму.Ранее в четверг глава киевского режима сообщил, что обратился к США с просьбой о предоставлении десяти систем ПВО Patriot для ВСУ. По заверениям Зеленского, Германия и Норвегия возьмут на себя финансирование закупки трех установок.Россия неоднократно заявляла, что что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законными целями для России. В Кремле также подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.
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украина, всу, владимир зеленский, нато, пво, patriot
Вооружения, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский, НАТО, ПВО, Patriot
11:52 12.07.2025
 
"Нет шансов": в Норвегии не увидели смысла в мольбах Зеленского о ПВО

Steigan: ракеты Patriot не помогут Киеву, у них нет шансов против российского оружия

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В ходе визита в Италию Владимир Зеленский выразил надежду на содействие Европы в вопросе поставок систем ПВО, однако, как пишет норвежское издание Steigan, такая инвестиция со стороны союзников будет недолговечной.
"Ракеты Patriot выполняют функцию противовоздушной обороны против некоторых российских ракет, но против гиперзвука у них нет шансов <...>. Российское оружие их просто уничтожит. Норвежские инвестиции в миллиард долларов, вероятно, окажутся бесполезными", - сообщает издание.
По мнению автора статьи, правительство Норвегии фактически растрачивает национальные ресурсы, передавая их коррумпированному и нацистскому киевскому режиму.
Ранее в четверг глава киевского режима сообщил, что обратился к США с просьбой о предоставлении десяти систем ПВО Patriot для ВСУ. По заверениям Зеленского, Германия и Норвегия возьмут на себя финансирование закупки трех установок.
Россия неоднократно заявляла, что что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законными целями для России. В Кремле также подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
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10:26
 
ВооруженияУКРАИНАВСУВладимир ЗеленскийНАТОПВОPatriot
 
 
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