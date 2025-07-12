https://1prime.ru/20250712/zelenskiy-859423256.html

"Нет шансов": в Норвегии не увидели смысла в мольбах Зеленского о ПВО

"Нет шансов": в Норвегии не увидели смысла в мольбах Зеленского о ПВО - 12.07.2025, ПРАЙМ

"Нет шансов": в Норвегии не увидели смысла в мольбах Зеленского о ПВО

В ходе визита в Италию Владимир Зеленский выразил надежду на содействие Европы в вопросе поставок систем ПВО, однако, как пишет норвежское издание Steigan,... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T11:52+0300

2025-07-12T11:52+0300

2025-07-12T11:52+0300

вооружения

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В ходе визита в Италию Владимир Зеленский выразил надежду на содействие Европы в вопросе поставок систем ПВО, однако, как пишет норвежское издание Steigan, такая инвестиция со стороны союзников будет недолговечной."Ракеты Patriot выполняют функцию противовоздушной обороны против некоторых российских ракет, но против гиперзвука у них нет шансов <...>. Российское оружие их просто уничтожит. Норвежские инвестиции в миллиард долларов, вероятно, окажутся бесполезными", - сообщает издание.По мнению автора статьи, правительство Норвегии фактически растрачивает национальные ресурсы, передавая их коррумпированному и нацистскому киевскому режиму.Ранее в четверг глава киевского режима сообщил, что обратился к США с просьбой о предоставлении десяти систем ПВО Patriot для ВСУ. По заверениям Зеленского, Германия и Норвегия возьмут на себя финансирование закупки трех установок.Россия неоднократно заявляла, что что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законными целями для России. В Кремле также подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.

https://1prime.ru/20250712/zelenskiy-859421983.html

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украина, всу, владимир зеленский, нато, пво, patriot