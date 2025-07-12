https://1prime.ru/20250712/zelenskiy-859423256.html
"Нет шансов": в Норвегии не увидели смысла в мольбах Зеленского о ПВО
"Нет шансов": в Норвегии не увидели смысла в мольбах Зеленского о ПВО - 12.07.2025, ПРАЙМ
"Нет шансов": в Норвегии не увидели смысла в мольбах Зеленского о ПВО
В ходе визита в Италию Владимир Зеленский выразил надежду на содействие Европы в вопросе поставок систем ПВО, однако, как пишет норвежское издание Steigan,... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T11:52+0300
2025-07-12T11:52+0300
2025-07-12T11:52+0300
вооружения
украина
всу
владимир зеленский
нато
пво
patriot
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В ходе визита в Италию Владимир Зеленский выразил надежду на содействие Европы в вопросе поставок систем ПВО, однако, как пишет норвежское издание Steigan, такая инвестиция со стороны союзников будет недолговечной."Ракеты Patriot выполняют функцию противовоздушной обороны против некоторых российских ракет, но против гиперзвука у них нет шансов <...>. Российское оружие их просто уничтожит. Норвежские инвестиции в миллиард долларов, вероятно, окажутся бесполезными", - сообщает издание.По мнению автора статьи, правительство Норвегии фактически растрачивает национальные ресурсы, передавая их коррумпированному и нацистскому киевскому режиму.Ранее в четверг глава киевского режима сообщил, что обратился к США с просьбой о предоставлении десяти систем ПВО Patriot для ВСУ. По заверениям Зеленского, Германия и Норвегия возьмут на себя финансирование закупки трех установок.Россия неоднократно заявляла, что что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законными целями для России. В Кремле также подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.
https://1prime.ru/20250712/zelenskiy-859421983.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3813685ce7533ce765502c576a6c1ed8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, владимир зеленский, нато, пво, patriot
Вооружения, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский, НАТО, ПВО, Patriot
"Нет шансов": в Норвегии не увидели смысла в мольбах Зеленского о ПВО
Steigan: ракеты Patriot не помогут Киеву, у них нет шансов против российского оружия
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
В ходе визита в Италию Владимир Зеленский выразил надежду на содействие Европы в вопросе поставок систем ПВО, однако, как пишет норвежское издание Steigan
, такая инвестиция со стороны союзников будет недолговечной.
"Ракеты Patriot выполняют функцию противовоздушной обороны против некоторых российских ракет, но против гиперзвука у них нет шансов <...>. Российское оружие их просто уничтожит. Норвежские инвестиции в миллиард долларов, вероятно, окажутся бесполезными", - сообщает издание.
По мнению автора статьи, правительство Норвегии фактически растрачивает национальные ресурсы, передавая их коррумпированному и нацистскому киевскому режиму.
Ранее в четверг глава киевского режима сообщил, что обратился к США с просьбой о предоставлении десяти систем ПВО Patriot для ВСУ. По заверениям Зеленского, Германия и Норвегия возьмут на себя финансирование закупки трех установок.
Россия неоднократно заявляла, что что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законными целями для России. В Кремле также подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.
Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю