https://1prime.ru/20250712/zelenskiy-859428705.html

"Часто били". Арахамия в интервью BBC выдал секреты Зеленского

"Часто били". Арахамия в интервью BBC выдал секреты Зеленского - 12.07.2025, ПРАЙМ

"Часто били". Арахамия в интервью BBC выдал секреты Зеленского

Владимира Зеленского в детстве часто били в детстве из-за "маленького роста". Об этом в беседе с BBC рассказал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T18:53+0300

2025-07-12T18:53+0300

2025-07-12T18:55+0300

владимир зеленский

давид арахамия

https://cdnn.1prime.ru/img/84123/99/841239994_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_60d6fd3e6a8aed1d15265084ec50cb8a.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского в детстве часто били в детстве из-за "маленького роста". Об этом в беседе с BBC рассказал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия."Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге, - сообщил Арахамия. - А это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю".Также Зеленский, по словам главы фракции "Слуга народа", считал, что необходимо определить, кто лидер, и бить его первым, чтобы другие начали принимать его всерьез.

https://1prime.ru/20250712/zelenskiy-859421983.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, давид арахамия