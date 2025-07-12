https://1prime.ru/20250712/zelenskiy-859428705.html
"Часто били". Арахамия в интервью BBC выдал секреты Зеленского
"Часто били". Арахамия в интервью BBC выдал секреты Зеленского - 12.07.2025, ПРАЙМ
"Часто били". Арахамия в интервью BBC выдал секреты Зеленского
Владимира Зеленского в детстве часто били в детстве из-за "маленького роста". Об этом в беседе с BBC рассказал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T18:53+0300
2025-07-12T18:53+0300
2025-07-12T18:55+0300
владимир зеленский
давид арахамия
https://cdnn.1prime.ru/img/84123/99/841239994_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_60d6fd3e6a8aed1d15265084ec50cb8a.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского в детстве часто били в детстве из-за "маленького роста". Об этом в беседе с BBC рассказал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия."Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге, - сообщил Арахамия. - А это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю".Также Зеленский, по словам главы фракции "Слуга народа", считал, что необходимо определить, кто лидер, и бить его первым, чтобы другие начали принимать его всерьез.
https://1prime.ru/20250712/zelenskiy-859421983.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84123/99/841239994_77:0:2744:2000_1920x0_80_0_0_c1c159f4081742bc4f6b0b792fb5902e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, давид арахамия
Владимир Зеленский, Давид Арахамия
"Часто били". Арахамия в интервью BBC выдал секреты Зеленского
Арахамия: Зеленского в детстве часто били из-за невысокого роста
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Владимира Зеленского в детстве часто били в детстве из-за "маленького роста". Об этом в беседе с BBC
рассказал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
"Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге, - сообщил Арахамия. - А это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю".
Также Зеленский, по словам главы фракции "Слуга народа", считал, что необходимо определить, кто лидер, и бить его первым, чтобы другие начали принимать его всерьез.
Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю