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"Часто били". Арахамия в интервью BBC выдал секреты Зеленского - 12.07.2025, ПРАЙМ
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"Часто били". Арахамия в интервью BBC выдал секреты Зеленского
"Часто били". Арахамия в интервью BBC выдал секреты Зеленского - 12.07.2025, ПРАЙМ
"Часто били". Арахамия в интервью BBC выдал секреты Зеленского
Владимира Зеленского в детстве часто били в детстве из-за "маленького роста". Об этом в беседе с BBC рассказал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T18:53+0300
2025-07-12T18:55+0300
владимир зеленский
давид арахамия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского в детстве часто били в детстве из-за "маленького роста". Об этом в беседе с BBC рассказал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия."Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге, - сообщил Арахамия. - А это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю".Также Зеленский, по словам главы фракции "Слуга народа", считал, что необходимо определить, кто лидер, и бить его первым, чтобы другие начали принимать его всерьез.
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владимир зеленский, давид арахамия
Владимир Зеленский, Давид Арахамия
18:53 12.07.2025 (обновлено: 18:55 12.07.2025)
 
"Часто били". Арахамия в интервью BBC выдал секреты Зеленского

Арахамия: Зеленского в детстве часто били из-за невысокого роста

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского в детстве часто били в детстве из-за "маленького роста". Об этом в беседе с BBC рассказал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
"Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге, - сообщил Арахамия. - А это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю".
Также Зеленский, по словам главы фракции "Слуга народа", считал, что необходимо определить, кто лидер, и бить его первым, чтобы другие начали принимать его всерьез.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
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10:26
 
Владимир ЗеленскийДавид Арахамия
 
 
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