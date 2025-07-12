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Жители Днепропетровской области продают жилье по сниженной цене

Жители Днепропетровской области продают жилье по сниженной цене - 12.07.2025, ПРАЙМ

Жители Днепропетровской области продают жилье по сниженной цене

Жители Днепропетровской области публикуют объявления о срочной продаже жилья по сниженной стоимости на фоне сообщений о продвижении ВС РФ в регионе, выяснило... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T04:45+0300

2025-07-12T04:45+0300

2025-07-12T04:45+0300

общество

минобороны рф

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Жители Днепропетровской области публикуют объявления о срочной продаже жилья по сниженной стоимости на фоне сообщений о продвижении ВС РФ в регионе, выяснило РИА Новости. Минобороны России 7 июля сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области. Как выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав местные объявления, двухкомнатная квартира в Кривом Роге обойдётся в 314 тысяч гривен (565 тысяч руб.), однушка в Каменском в 293 тысячи гривен (527 тысяч руб.), а двушка в Широком - 175 тысяч гривен (315 тысяч руб.). При этом хозяин последнего объявления готов рассмотреть обмен на автомобиль. У многих объявлений есть пометка о срочной продаже. Услуги по быстрой реализации недвижимости предлагают и местные риэлторы, уверяя, что процесс займёт до 8 дней. Новых сотрудников ждут - и даже готовы бесплатно обучать в местном агентстве. Выросло и количество объявлений клининговых компаний, которые готовы вывезти мусор и хлам, а также привести квартиру в порядок перед заселением новых жильцов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , минобороны рф