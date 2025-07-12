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Жители Днепропетровской области продают жилье по сниженной цене
Жители Днепропетровской области продают жилье по сниженной цене - 12.07.2025, ПРАЙМ
Жители Днепропетровской области продают жилье по сниженной цене
Жители Днепропетровской области публикуют объявления о срочной продаже жилья по сниженной стоимости на фоне сообщений о продвижении ВС РФ в регионе, выяснило... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T04:45+0300
2025-07-12T04:45+0300
2025-07-12T04:45+0300
общество
минобороны рф
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Жители Днепропетровской области публикуют объявления о срочной продаже жилья по сниженной стоимости на фоне сообщений о продвижении ВС РФ в регионе, выяснило РИА Новости.
Минобороны России 7 июля сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав местные объявления, двухкомнатная квартира в Кривом Роге обойдётся в 314 тысяч гривен (565 тысяч руб.), однушка в Каменском в 293 тысячи гривен (527 тысяч руб.), а двушка в Широком - 175 тысяч гривен (315 тысяч руб.). При этом хозяин последнего объявления готов рассмотреть обмен на автомобиль.
У многих объявлений есть пометка о срочной продаже. Услуги по быстрой реализации недвижимости предлагают и местные риэлторы, уверяя, что процесс займёт до 8 дней. Новых сотрудников ждут - и даже готовы бесплатно обучать в местном агентстве.
Выросло и количество объявлений клининговых компаний, которые готовы вывезти мусор и хлам, а также привести квартиру в порядок перед заселением новых жильцов.
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общество , минобороны рф
Жители Днепропетровской области продают жилье по сниженной цене
Жители Днепропетровской области продают жилье по сниженной цене
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Жители Днепропетровской области публикуют объявления о срочной продаже жилья по сниженной стоимости на фоне сообщений о продвижении ВС РФ в регионе, выяснило РИА Новости.
Минобороны России 7 июля сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав местные объявления, двухкомнатная квартира в Кривом Роге обойдётся в 314 тысяч гривен (565 тысяч руб.), однушка в Каменском в 293 тысячи гривен (527 тысяч руб.), а двушка в Широком - 175 тысяч гривен (315 тысяч руб.). При этом хозяин последнего объявления готов рассмотреть обмен на автомобиль.
У многих объявлений есть пометка о срочной продаже. Услуги по быстрой реализации недвижимости предлагают и местные риэлторы, уверяя, что процесс займёт до 8 дней. Новых сотрудников ждут - и даже готовы бесплатно обучать в местном агентстве.
Выросло и количество объявлений клининговых компаний, которые готовы вывезти мусор и хлам, а также привести квартиру в порядок перед заселением новых жильцов.