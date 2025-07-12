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Звезды российского балета выступили на станции метро "Деловой центр"
Звезды российского балета выступили на станции метро "Деловой центр" - 12.07.2025, ПРАЙМ
Звезды российского балета выступили на станции метро "Деловой центр"
Гала-концерт звёзд российского балета в сопровождении симфонического оркестра в рамках празднования Дня московского транспорта на станции метро "Деловой центр"... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T04:09+0300
2025-07-12T04:09+0300
2025-07-12T04:09+0300
общество
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Гала-концерт звёзд российского балета в сопровождении симфонического оркестра в рамках празднования Дня московского транспорта на станции метро "Деловой центр" завершился под утро, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на субботу станция метрополитена превратилась в настоящую театральную сцену. Концерт состоял из номеров классики балета. Были показаны сцены из спектаклей "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик".
Роли исполнили Надежда Батоева, Константин Зверев, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Кристина Кретова, Игорь Цвирко, Артур Мкртчян, Дарья Канделаки, Дмитрий Прусаков, Ольга Сизых.
Мероприятие проходило на протяжении более двух часов и закончилось только под утро. Зрители бурно одаривали артистов аплодисментами - после каждого номера зал рукоплескал.
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общество
Звезды российского балета выступили на станции метро "Деловой центр"
Гала-концерт звезд российского балета на станции метро "Деловой центр" завершился под утро
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Гала-концерт звёзд российского балета в сопровождении симфонического оркестра в рамках празднования Дня московского транспорта на станции метро "Деловой центр" завершился под утро, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на субботу станция метрополитена превратилась в настоящую театральную сцену. Концерт состоял из номеров классики балета. Были показаны сцены из спектаклей "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик".
Роли исполнили Надежда Батоева, Константин Зверев, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Кристина Кретова, Игорь Цвирко, Артур Мкртчян, Дарья Канделаки, Дмитрий Прусаков, Ольга Сизых.
Мероприятие проходило на протяжении более двух часов и закончилось только под утро. Зрители бурно одаривали артистов аплодисментами - после каждого номера зал рукоплескал.