Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Звезды российского балета выступили на станции метро "Деловой центр" - 12.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250712/zvezdy-859419502.html
Звезды российского балета выступили на станции метро "Деловой центр"
Звезды российского балета выступили на станции метро "Деловой центр" - 12.07.2025, ПРАЙМ
Звезды российского балета выступили на станции метро "Деловой центр"
Гала-концерт звёзд российского балета в сопровождении симфонического оркестра в рамках празднования Дня московского транспорта на станции метро "Деловой центр"... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T04:09+0300
2025-07-12T04:09+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859419502.jpg?1752282547
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Гала-концерт звёзд российского балета в сопровождении симфонического оркестра в рамках празднования Дня московского транспорта на станции метро "Деловой центр" завершился под утро, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на субботу станция метрополитена превратилась в настоящую театральную сцену. Концерт состоял из номеров классики балета. Были показаны сцены из спектаклей "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик". Роли исполнили Надежда Батоева, Константин Зверев, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Кристина Кретова, Игорь Цвирко, Артур Мкртчян, Дарья Канделаки, Дмитрий Прусаков, Ольга Сизых. Мероприятие проходило на протяжении более двух часов и закончилось только под утро. Зрители бурно одаривали артистов аплодисментами - после каждого номера зал рукоплескал.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Общество
04:09 12.07.2025
 
Звезды российского балета выступили на станции метро "Деловой центр"

Гала-концерт звезд российского балета на станции метро "Деловой центр" завершился под утро

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Гала-концерт звёзд российского балета в сопровождении симфонического оркестра в рамках празднования Дня московского транспорта на станции метро "Деловой центр" завершился под утро, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на субботу станция метрополитена превратилась в настоящую театральную сцену. Концерт состоял из номеров классики балета. Были показаны сцены из спектаклей "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик".
Роли исполнили Надежда Батоева, Константин Зверев, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Кристина Кретова, Игорь Цвирко, Артур Мкртчян, Дарья Канделаки, Дмитрий Прусаков, Ольга Сизых.
Мероприятие проходило на протяжении более двух часов и закончилось только под утро. Зрители бурно одаривали артистов аплодисментами - после каждого номера зал рукоплескал.
 
Общество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала