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Звезды российского балета выступили на станции метро "Деловой центр"

Звезды российского балета выступили на станции метро "Деловой центр" - 12.07.2025, ПРАЙМ

Звезды российского балета выступили на станции метро "Деловой центр"

Гала-концерт звёзд российского балета в сопровождении симфонического оркестра в рамках празднования Дня московского транспорта на станции метро "Деловой центр"... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T04:09+0300

2025-07-12T04:09+0300

2025-07-12T04:09+0300

общество

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Гала-концерт звёзд российского балета в сопровождении симфонического оркестра в рамках празднования Дня московского транспорта на станции метро "Деловой центр" завершился под утро, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на субботу станция метрополитена превратилась в настоящую театральную сцену. Концерт состоял из номеров классики балета. Были показаны сцены из спектаклей "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик". Роли исполнили Надежда Батоева, Константин Зверев, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Кристина Кретова, Игорь Цвирко, Артур Мкртчян, Дарья Канделаки, Дмитрий Прусаков, Ольга Сизых. Мероприятие проходило на протяжении более двух часов и закончилось только под утро. Зрители бурно одаривали артистов аплодисментами - после каждого номера зал рукоплескал.

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