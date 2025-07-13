Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уничтожены, захвачены или утеряны". В США сделали выводы о танках Abrams - 13.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250713/abrams-859439905.html
"Уничтожены, захвачены или утеряны". В США сделали выводы о танках Abrams
"Уничтожены, захвачены или утеряны". В США сделали выводы о танках Abrams - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Уничтожены, захвачены или утеряны". В США сделали выводы о танках Abrams
Танки Abrams M1, которые поставили на Украину страны-члены НАТО, не способны противостоять современному противотанковому оружию ВС РФ. Об этом рассказывается в... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T22:18+0300
2025-07-13T22:22+0300
сша
танки abrams
нато
конфликт на украине
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/93/841329357_0:221:4236:2604_1920x0_80_0_0_341482fbcea49d371f26c338cc34e86b.jpg
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Танки Abrams M1, которые поставили на Украину страны-члены НАТО, не способны противостоять современному противотанковому оружию ВС РФ. Об этом рассказывается в публикации американского журнала The National Interest.Как отмечается, устаревшим Abrams М1, которые были поставлены Вооруженным силам Украины, трудно конкурировать с более современным противотанковым оружием ВС России."Целых 87 процентов украинского парка основных боевых танков M1 Abrams были уничтожены, захвачены или утеряны с момента первой поставки этой серии на фронт", — подчеркивают авторы статьи.Помимо указанной выше причины, неэффективность американских танков Abrams на Украине также объясняется в статье недостаточной поддержкой со стороны авиации и артиллерии, а вместе с тем существенную роль, по мнению авторов статьи, сыграла нехватка технических специалистов, личного состава и техники.В январе 2023 года бывший в то время президентом Соединенных Штатов Джо Байден объявил о поставках Киеву 31 танка М1 Abrams.
https://1prime.ru/20250703/rostekh-859124999.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/93/841329357_236:0:4001:2824_1920x0_80_0_0_2e94b4de978ff9f7edbd0918ac1824a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, танки abrams, нато, конфликт на украине, экспертное мнение
США, танки Abrams, НАТО, Конфликт на Украине, экспертное мнение
22:18 13.07.2025 (обновлено: 22:22 13.07.2025)
 
"Уничтожены, захвачены или утеряны". В США сделали выводы о танках Abrams

NI: танки Abrams не могут справится с российскими противотанковыми системами

© Фото : Public Domain/Spc. Christian CarrilloТанки M1A1 Abrams
Танки M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© Фото : Public Domain/Spc. Christian Carrillo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Танки Abrams M1, которые поставили на Украину страны-члены НАТО, не способны противостоять современному противотанковому оружию ВС РФ. Об этом рассказывается в публикации американского журнала The National Interest.
Как отмечается, устаревшим Abrams М1, которые были поставлены Вооруженным силам Украины, трудно конкурировать с более современным противотанковым оружием ВС России.
"Целых 87 процентов украинского парка основных боевых танков M1 Abrams были уничтожены, захвачены или утеряны с момента первой поставки этой серии на фронт", — подчеркивают авторы статьи.
Помимо указанной выше причины, неэффективность американских танков Abrams на Украине также объясняется в статье недостаточной поддержкой со стороны авиации и артиллерии, а вместе с тем существенную роль, по мнению авторов статьи, сыграла нехватка технических специалистов, личного состава и техники.
В январе 2023 года бывший в то время президентом Соединенных Штатов Джо Байден объявил о поставках Киеву 31 танка М1 Abrams.
Американский танк Abrams - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
В "Ростехе" рассказали о планах США по модернизации танков Abrams
3 июля, 08:32
 
СШАтанки AbramsНАТОКонфликт на Украинеэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала