https://1prime.ru/20250713/abrams-859439905.html

"Уничтожены, захвачены или утеряны". В США сделали выводы о танках Abrams

"Уничтожены, захвачены или утеряны". В США сделали выводы о танках Abrams - 13.07.2025, ПРАЙМ

"Уничтожены, захвачены или утеряны". В США сделали выводы о танках Abrams

Танки Abrams M1, которые поставили на Украину страны-члены НАТО, не способны противостоять современному противотанковому оружию ВС РФ. Об этом рассказывается в... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T22:18+0300

2025-07-13T22:18+0300

2025-07-13T22:22+0300

сша

танки abrams

нато

конфликт на украине

экспертное мнение

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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Танки Abrams M1, которые поставили на Украину страны-члены НАТО, не способны противостоять современному противотанковому оружию ВС РФ. Об этом рассказывается в публикации американского журнала The National Interest.Как отмечается, устаревшим Abrams М1, которые были поставлены Вооруженным силам Украины, трудно конкурировать с более современным противотанковым оружием ВС России."Целых 87 процентов украинского парка основных боевых танков M1 Abrams были уничтожены, захвачены или утеряны с момента первой поставки этой серии на фронт", — подчеркивают авторы статьи.Помимо указанной выше причины, неэффективность американских танков Abrams на Украине также объясняется в статье недостаточной поддержкой со стороны авиации и артиллерии, а вместе с тем существенную роль, по мнению авторов статьи, сыграла нехватка технических специалистов, личного состава и техники.В январе 2023 года бывший в то время президентом Соединенных Штатов Джо Байден объявил о поставках Киеву 31 танка М1 Abrams.

https://1prime.ru/20250703/rostekh-859124999.html

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сша, танки abrams, нато, конфликт на украине, экспертное мнение