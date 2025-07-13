https://1prime.ru/20250713/abrams-859439905.html
"Уничтожены, захвачены или утеряны". В США сделали выводы о танках Abrams
"Уничтожены, захвачены или утеряны". В США сделали выводы о танках Abrams - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Уничтожены, захвачены или утеряны". В США сделали выводы о танках Abrams
Танки Abrams M1, которые поставили на Украину страны-члены НАТО, не способны противостоять современному противотанковому оружию ВС РФ. Об этом рассказывается в... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T22:18+0300
2025-07-13T22:18+0300
2025-07-13T22:22+0300
сша
танки abrams
нато
конфликт на украине
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/93/841329357_0:221:4236:2604_1920x0_80_0_0_341482fbcea49d371f26c338cc34e86b.jpg
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Танки Abrams M1, которые поставили на Украину страны-члены НАТО, не способны противостоять современному противотанковому оружию ВС РФ. Об этом рассказывается в публикации американского журнала The National Interest.Как отмечается, устаревшим Abrams М1, которые были поставлены Вооруженным силам Украины, трудно конкурировать с более современным противотанковым оружием ВС России."Целых 87 процентов украинского парка основных боевых танков M1 Abrams были уничтожены, захвачены или утеряны с момента первой поставки этой серии на фронт", — подчеркивают авторы статьи.Помимо указанной выше причины, неэффективность американских танков Abrams на Украине также объясняется в статье недостаточной поддержкой со стороны авиации и артиллерии, а вместе с тем существенную роль, по мнению авторов статьи, сыграла нехватка технических специалистов, личного состава и техники.В январе 2023 года бывший в то время президентом Соединенных Штатов Джо Байден объявил о поставках Киеву 31 танка М1 Abrams.
https://1prime.ru/20250703/rostekh-859124999.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/93/841329357_236:0:4001:2824_1920x0_80_0_0_2e94b4de978ff9f7edbd0918ac1824a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, танки abrams, нато, конфликт на украине, экспертное мнение
США, танки Abrams, НАТО, Конфликт на Украине, экспертное мнение
"Уничтожены, захвачены или утеряны". В США сделали выводы о танках Abrams
NI: танки Abrams не могут справится с российскими противотанковыми системами
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ.
Танки Abrams M1, которые поставили на Украину страны-члены НАТО, не способны противостоять современному противотанковому оружию ВС РФ. Об этом рассказывается в публикации американского журнала The National Interest
.
Как отмечается, устаревшим Abrams М1, которые были поставлены Вооруженным силам Украины, трудно конкурировать с более современным противотанковым оружием ВС России.
"Целых 87 процентов украинского парка основных боевых танков M1 Abrams были уничтожены, захвачены или утеряны с момента первой поставки этой серии на фронт", — подчеркивают авторы статьи.
Помимо указанной выше причины, неэффективность американских танков Abrams на Украине также объясняется в статье недостаточной поддержкой со стороны авиации и артиллерии, а вместе с тем существенную роль, по мнению авторов статьи, сыграла нехватка технических специалистов, личного состава и техники.
В январе 2023 года бывший в то время президентом Соединенных Штатов Джо Байден объявил о поставках Киеву 31 танка М1 Abrams.
В "Ростехе" рассказали о планах США по модернизации танков Abrams