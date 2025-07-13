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Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать меры России по Украине - 13.07.2025, ПРАЙМ
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Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать меры России по Украине
Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать меры России по Украине - 13.07.2025, ПРАЙМ
Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать меры России по Украине
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил готовность КНДР поддерживать меры властей РФ по урегулированию украинского... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T02:10+0300
2025-07-13T02:10+0300
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ким чен ын
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил готовность КНДР поддерживать меры властей РФ по урегулированию украинского кризиса, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В субботу в российском дипведомстве сообщили, что Лавров и Ким Чен Ын встретились в ходе визита главы МИД РФ в эту страну. "Товарищ Ким Чен Ын еще раз выразил готовность КНДР и впредь безусловно поддерживать все меры руководства России по исключительно коренному решению ситуации на Украине в соответствии с духом межгосударственного договора КНДР и РФ", - говорится в сообщении агентства. Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР и РФ разделяют мнение во всех стратегических вопросах в соответствии с уровнем союзнических отношений, по его оценке, это демонстрирует высокий стратегический уровень отношений между странами. Как сообщает ЦТАК, в ходе встречи с Лавровым лидер КНДР попросил передать теплый привет президенту РФ Владимиру Путину.
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Общество , КНДР, РФ, УКРАИНА, Ким Чен Ын, Сергей Лавров, Владимир Путин, МИД РФ, МИД
02:10 13.07.2025
 
Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать меры России по Украине

ЦТАК: Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать меры властей России по Украине

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил готовность КНДР поддерживать меры властей РФ по урегулированию украинского кризиса, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В субботу в российском дипведомстве сообщили, что Лавров и Ким Чен Ын встретились в ходе визита главы МИД РФ в эту страну.
"Товарищ Ким Чен Ын еще раз выразил готовность КНДР и впредь безусловно поддерживать все меры руководства России по исключительно коренному решению ситуации на Украине в соответствии с духом межгосударственного договора КНДР и РФ", - говорится в сообщении агентства.
Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР и РФ разделяют мнение во всех стратегических вопросах в соответствии с уровнем союзнических отношений, по его оценке, это демонстрирует высокий стратегический уровень отношений между странами.
Как сообщает ЦТАК, в ходе встречи с Лавровым лидер КНДР попросил передать теплый привет президенту РФ Владимиру Путину.
 
ОбществоКНДРРФУКРАИНАКим Чен ЫнСергей ЛавровВладимир ПутинМИД РФМИД
 
 
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