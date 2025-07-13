https://1prime.ru/20250713/chen-859431214.html

Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать меры России по Украине

Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать меры России по Украине - 13.07.2025, ПРАЙМ

Ким Чен Ын выразил готовность поддерживать меры России по Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил готовность КНДР поддерживать меры властей РФ по урегулированию украинского... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T02:10+0300

2025-07-13T02:10+0300

2025-07-13T02:10+0300

общество

кндр

рф

украина

ким чен ын

сергей лавров

владимир путин

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859431214.jpg?1752361836

МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил готовность КНДР поддерживать меры властей РФ по урегулированию украинского кризиса, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В субботу в российском дипведомстве сообщили, что Лавров и Ким Чен Ын встретились в ходе визита главы МИД РФ в эту страну. "Товарищ Ким Чен Ын еще раз выразил готовность КНДР и впредь безусловно поддерживать все меры руководства России по исключительно коренному решению ситуации на Украине в соответствии с духом межгосударственного договора КНДР и РФ", - говорится в сообщении агентства. Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР и РФ разделяют мнение во всех стратегических вопросах в соответствии с уровнем союзнических отношений, по его оценке, это демонстрирует высокий стратегический уровень отношений между странами. Как сообщает ЦТАК, в ходе встречи с Лавровым лидер КНДР попросил передать теплый привет президенту РФ Владимиру Путину.

кндр

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , кндр, рф, украина, ким чен ын, сергей лавров, владимир путин, мид рф, мид