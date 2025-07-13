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Посол РФ рассказал об отношении Дании к делам о подрыве "Северных потоков"

Посол РФ рассказал об отношении Дании к делам о подрыве "Северных потоков" - 13.07.2025, ПРАЙМ

Посол РФ рассказал об отношении Дании к делам о подрыве "Северных потоков"

Датские власти стараются не вспоминать о расследованиях подрыва "Северных потоков", заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T14:23+0300

2025-07-13T14:23+0300

2025-07-13T14:48+0300

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Датские власти стараются не вспоминать о расследованиях подрыва "Северных потоков", заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "В Дании стараются не вспоминать о судьбе расследований взрывов газопроводов системы "Северный поток": национальное – закрыто, а проведению международного расследования под эгидой ООН Копенгаген решительно воспротивился", - сказал глава дипмиссии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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россия, дания, северный поток - 2, газ, европа