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День российской почты

День российской почты - 13.07.2025, ПРАЙМ

День российской почты

День российской почты отмечается в воскресенье. | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T01:31+0300

2025-07-13T01:31+0300

2025-07-13T01:31+0300

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. День российской почты отмечается в воскресенье. Ниже приводится справочная информация. Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2025 году эта дата приходится на 13 июля. Праздник был установлен указом президента РФ от 16 мая 1994 года. Поводом для его учреждения стало 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I. История российской почтовой системы насчитывает более тысячи лет – ее основы были заложены в IX веке. В XIII веке, во времена монгольского ига, завоеватели ввели на Руси передовую для того времени ямскую систему доставки почты. Через ямы – почтовые станции, расположенные в 40-50 километрах друг от друга, – гонцы могли быстро привезти послание конкретному адресату. В это же время возникло первое почтовое регулирование – документ, который описывал правила проезда гонцов по русским землям. В XVI веке для надзора над ямщиками и доставки государственных бумаг был учрежден Ямской приказ (с 1516 года). С конца XVII века ямскую систему начала заменять почтовая – на отправку собирали сразу много писем и доставляли их по адресам вдоль почтовой линии. К XVIII веку во всех главных городах провинций и уездов начали появляться почтамты и почтовые конторы. Посылки и корреспонденцию доставляли также за рубеж – в Прибалтику, Германию и Скандинавию. В 1721 году Петр I ввел должность генерал-пост-директора (генерал-почтмейстера), которому подчинялась почта. В результате реформы почтовые учреждения обрели четкую иерархическую структуру. Высшими органами были почтамты, им были подчинены губернские почтмейстеры, а губернским почтмейстерам – уездные. Низшей ступенью местного почтового управления стали почтовые станции. В 1723 году Ямской приказ был переименован в Ямскую канцелярию. В 1782 году было создано Главное почтовое правление для управления почтами и почтовыми учреждениями. В 1802 году в связи с учреждением в Российской империи министерств учреждение было присоединено к министерству внутренних дел. В XIX веке Россия одной из первых стран стала доставлять посылки и письма на поездах. В 1837 году первый вагон с корреспонденцией отправился из Санкт-Петербурга в Царское Село (сейчас Пушкин). С 1874 года, когда Российская империя вошла во Всемирный почтовый союз, начало формироваться единое международное пространство для обмена письмами и посылками. Появились почтовые ящики и марки, частная переписка стала преобладать над государственной. К концу века почтой отправляли бандероли, образцы товаров, денежные переводы, открытки и заказные письма для частных лиц. С начала XX века почтовые отделения стали открывать в самых отдаленных российских городах и селах. С 1922 года посылки и письма начали доставлять на самолетах. С 1971 года в СССР стали использовать традиционный шестизначный индекс, который помог упростить обработку почтовых отправлений. Тогда же началась автоматизация процессов – появились транспортеры, штемпелевальные машины, кассовые аппараты. Благодаря этому сроки обработки и доставки сократились. С приходом советской власти статус почтового ведомства повысился и выделился Народный комиссариат почт и телеграфов, который в 1932 году был переименован в Народный комиссариат связи СССР. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) почтальоны доставили на фронт и обратно около трех миллиардов писем. В 1946 году Наркомсвязи был преобразован в Министерство связи СССР. Руководство почтовой связью стало осуществляться Почтовым управлением в составе министерства. В СССР многие десятилетия предприятия почты существовали сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики. В начале 1990-х годов на правительственном уровне было принято решение о выделении почтовой связи в самостоятельную отрасль. Руководство ею в 1993 году стало осуществлять Федеральное управление почтовой связи, созданное при министерстве связи России. В 1995 году управление было реорганизовано в Федеральную службу почтовой связи РФ, а в 1996 году преобразовано в департамент почтовой связи министерства связи РФ. В том же году министерство связи РФ впервые за многовековую историю российской почты решило нарушить государственную почтовую монополию на некоторые почтовые услуги, в результате чего в России возникли коммерческие почтовые компании. В соответствии с Концепцией реструктуризации организаций федеральной почтовой связи, принятой распоряжением правительства РФ 28 июня 2002 года, в почтовой отрасли РФ проведена реорганизация. Все существовавшие организации федеральной почтовой связи были объединены в единый федеральный оператор почтовой связи. Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Почта России" было создано распоряжением правительства от 5 сентября 2002 года, 13 февраля 2003 года проведена его государственная регистрация, принят Устав. 29 марта 2013 года "Почта России" вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации. В июне 2018 года был принят закон об особенностях реорганизации "Почты России", предполагающий акционирование организации. На его основе 1 октября 2019 года было создано акционерное общество "Почта России". Предприятие включает в себя 38 тысяч отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов в РФ – более 300 тысяч почтовых работников. Ежегодно "Почта России" принимает около 2,6 миллиарда писем и счетов и обрабатывает почти 400 миллионов посылок. Она обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России, которым доставляется более 500 миллионов экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет около 2,6 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). В мае 2021 года совет директоров утвердил обновленную Стратегию развития компании на период до 2030 года. Ее цель – всесторонняя трансформация национального почтового оператора в современную цифровую компанию, обеспечивающую перемещение товаров в реальном мире с помощью цифровых решений. В результате реализации Стратегии "Почта России" станет лидером в сегменте транспортно-логистических услуг для электронной коммерции, сформирует единое технологическое решение для продавцов, реализующих товары на экспорт, нарастит компетенции в цифровизации письменной корреспонденции и доставке печатной прессы, оказании финансовых услуг и перевозке грузов и др. Логистическая инфраструктура "Почты России" имеет собственные складские мощности, логистические центры и разветвленную филиальную сеть, насчитывающую более 41 тысячи отделений почтовой связи в национальном масштабе. Более 26 тысяч отделений расположены в сельской местности. Организация имеет 16 тысяч единиц транспортной техники. Общая протяженность логистических маршрутов – 2,3 миллиона километров. "Почта России" внедрила систему анализа больших данных для построения эффективной международной логистики. Это позволит точнее прогнозировать сроки доставки, управлять рисками, строить оптимальные маршруты, повысить безопасность пересылки. Собственная транзакционная система работает на базе единой информационно-аналитической платформы DataCloud. Она обрабатывает не только внутренние сведения компании, но и получает данные от внешних контрагентов, включая иностранных партнеров. "Почта России" осуществляет регулярные почтово-грузовые рейсы собственными магистральными самолетами ТУ-204С. В 2022 году организация запустила срочную доставку из отделений. Сервис по доставке за 120 минут уже работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Красноярске, Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Омске, Краснодаре, Воронеже, Перми, Волгограде, Владивостоке, Якутске и др. "Почта России" также построила одну из пяти крупнейших в России сетей почтоматов. В 2022 году компания подключила 2,5 тысячи устройств. Собственная сеть насчитывает около пяти тысяч почтоматов, а вместе с партнерскими – 7,5 тысяч. Компания начала тестировать автономные почтоматы, которые можно устанавливать в подъездах жилых домов и на улице. Первые такие устройства заработали в поселке Отрадное в Московской области. По состоянию на май 2024 года "Почта России" начала выдавать отправления в почтоматах более чем в тысяче отделений. С помощью автоматических станций организация планирует доставлять более 500 тысяч посылок в месяц. Совместно с РЖД "Почта России" начала перевозить грузы контейнерными поездами. В мае 2022 года компании запустили первый почтовый контейнерный поезд "Россия" по маршруту Москва – Владивосток. Сервис ориентирован на перевозку почтовых отправлений, а также коммерческих сборных грузов. По этому направлению в 2022 году "Почтой России" было отправлено 44 контейнерных поезда, в 2023 году – 109 поездов. С 2022 года "Почта России" в 75 городах оказывает продавцам маркетплейсов услугу по доставке товаров на склады торговых площадок. В 2023 году РЖД и "Почта России" запустили новые трансграничные железнодорожные маршруты для доставки международных отправлений из Хуньчуня (Китай) во Владивосток и Новосибирск. С начала запуска проекта "Почта России" перевезла более 400 тысяч международных отправлений. Это первый проект прямого железнодорожного сообщения Китай – Россия в почтовых вагонах. Новый железнодорожный магистральный сервис стал альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам по скорости доставки и стоимости. Постоянное сотрудничество с зарубежными почтовыми администрациями позволяет сохранить бесперебойное сообщение с большинством стран мира. Всего в 2023 году "Почта России" доставила более 80 миллионов международных отправлений. В 2024 году "Почта России" начала тестировать технологии искусственного интеллекта в логистике для моделирования маршрутов. Благодаря проекту организация автоматизирует рутинные операции и сможет строить более оптимальные маршруты. Внедрение системы интеллектуального моделирования в почтовую логистику планируется провести в период с 2024 по 2026 год. В 2024 году общая выручка компании выросла на 1,6% до 225,6 миллиарда рублей. Размер собственного капитала увеличился на 13% до 64,2 миллиарда рублей. Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2024 года снизился на 4,6 миллиарда рублей. Для повышения эффективности компании в правительстве РФ обсуждают инициативы, реализация которых позволит ей выйти в прибыль уже в 2026 году. По поручению президента России "Почта России" проводит программу ремонта сельских почтовых отделений: за последние три года компания обновила более 3,2 тысячи почтовых отделений в сельских и удаленных территориях. В 2024 году компания модернизировала более 750 отделений. Основная цель программы – обеспечить поэтапное обновление и модернизацию 17 тысяч отделений "Почты России" в селах и труднодоступных местностях к 2030 году. В 2025 году запланирована реконструкция 105 сельских почтовых отделений. Продолжают развиваться коммерческие складские услуги, в частности введен в строй логистический центр в Нижнем Новгороде. С 2023 года компания оказывает складские услуги для игроков рынка электронной торговли в логистических центрах Внукова, Казани и Новосибирска. По итогам 2024 года "Почта России" стала одним из отраслевых лидеров по импортозамещению, более 95% всех проектов реализовано на основе отечественного реестрового программного обеспечения. Доля писем, отправленных через "цифровую почту" и оплаченных цифровыми марками, достигла 46%. Более 40 миллионов отправлений выдано получателям по новой технологии цифровой идентификации – QR-коду. Количество пользователей личного кабинета в онлайн-каналах выросло на 37% – до 34,2 миллиона уникальных клиентов. "Почта России" в три раза увеличилась скорость выдачи отправлений благодаря QR-идентификации. На конец 2024 года ей регулярно пользовались уже шесть миллионов человек. Более чем в тысяче почтовых отделений появились зоны самообслуживания, где можно оформить письма и посылки без помощи оператора. Запущен обмен мгновенными денежными переводами с Кипром, Грецией, Турцией, Узбекистаном и Израилем. Теперь клиенты компании могут перевести денежные средства по 17 зарубежным направлениям, среди них Грузия, Туркмения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Сербия, Молдавия, Южная Осетия и Абхазия. Воспользоваться услугой можно более чем в 30 тысячах почтовых отделений, а также через мобильное приложение компании. "Почта России" нарастила сотрудничество с маркетплейсами: в 22 тысячах отделений клиенты могут забрать товары, купленные на "Яндекс.Маркете", в 32 тысячах – на Ozon. В октябре 2024 года "Почта России" и Wildberries открыли для покупателей первые 250 пунктов выдачи в почтовых отделениях. В 2024 году экспортерам стала доступна отправка почтой еще в 24 страны: Новую Зеландию, 21 страну Африки, на Каймановы и Бермудские острова. "Почта России" запустила услугу доставки посылок с наложенным платежом в Армению, Казахстан, Молдавию и Белоруссию. В 2025 году "Почта России" запустила онлайн-оформление и оплату международных писем и бандеролей. География отправки международной корреспонденции пополнилась 41 страной Азии, Африки, Латинской Америки и других регионов мира. Теперь "Почта России" может доставить письмо, почтовую карточку или бандероль в 152 государства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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