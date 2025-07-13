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В МИД опровергли статью Axios о позиции РФ по ядерной сделке Ирана и США - 13.07.2025, ПРАЙМ
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В МИД опровергли статью Axios о позиции РФ по ядерной сделке Ирана и США
В МИД опровергли статью Axios о позиции РФ по ядерной сделке Ирана и США - 13.07.2025, ПРАЙМ
В МИД опровергли статью Axios о позиции РФ по ядерной сделке Ирана и США
МИД РФ назвал "грязной политизированной кампанией" публикацию в американском издании Axios о якобы призывах президента РФ Владимира Путина к Ирану заключить... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T13:41+0300
2025-07-13T13:41+0300
политика
россия
мид
сша
иран
ядерная безопасность
ядерная программа
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. МИД РФ назвал "грязной политизированной кампанией" публикацию в американском издании Axios о якобы призывах президента РФ Владимира Путина к Ирану заключить ядерную сделку с США и согласиться на нулевое обогащение урана. "Западные СМИ продолжают наглядно демонстрировать свою истинную сущность – инструмента в руках политических элит, разведсообществ и так называемого глубинного государства, не гнушающихся никаких приемов, в том числе прямых провокаций и генерации фейков. В качестве "сливного бачка", тиражирующего целенаправленную дезинформацию, в последнее время часто выступает издание "Аксиос" (Axios)", - говорится в опровержении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства. В министерстве отметили, что издание базируется в Арлингтоне, по другую сторону реки Потомак от Вашингтона, недалеко от зданий Пентагона, штаб-квартиры ЦРУ и бесчисленных аналитических центров. "Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком "Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую "нулевое обогащение"", – по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы", - добавили в ведомстве. Там напомнили, что позиция России по данному вопросу, в том числе в контексте израильских и американских ударов по территории Ирана, хорошо известна. "Неизменно и неоднократно подчеркивали необходимость урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами, выражали готовность оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок", - напомнили в МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали мировые СМИ опираться на официальные источники информации, глубоко погружаться в предмет и не тиражировать фальшивки.
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россия, мид, сша, иран, ядерная безопасность, ядерная программа
Политика, РОССИЯ, МИД, США, ИРАН, ядерная безопасность, ядерная программа
13:41 13.07.2025
 
В МИД опровергли статью Axios о позиции РФ по ядерной сделке Ирана и США

МИД: Axios распространяет дезинформацию о позиции России по ядерной сделке Ирана и США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. МИД РФ назвал "грязной политизированной кампанией" публикацию в американском издании Axios о якобы призывах президента РФ Владимира Путина к Ирану заключить ядерную сделку с США и согласиться на нулевое обогащение урана.
"Западные СМИ продолжают наглядно демонстрировать свою истинную сущность – инструмента в руках политических элит, разведсообществ и так называемого глубинного государства, не гнушающихся никаких приемов, в том числе прямых провокаций и генерации фейков. В качестве "сливного бачка", тиражирующего целенаправленную дезинформацию, в последнее время часто выступает издание "Аксиос" (Axios)", - говорится в опровержении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что издание базируется в Арлингтоне, по другую сторону реки Потомак от Вашингтона, недалеко от зданий Пентагона, штаб-квартиры ЦРУ и бесчисленных аналитических центров.
"Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком "Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую "нулевое обогащение"", – по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы", - добавили в ведомстве.
Там напомнили, что позиция России по данному вопросу, в том числе в контексте израильских и американских ударов по территории Ирана, хорошо известна.
"Неизменно и неоднократно подчеркивали необходимость урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами, выражали готовность оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок", - напомнили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве призвали мировые СМИ опираться на официальные источники информации, глубоко погружаться в предмет и не тиражировать фальшивки.
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
МИД: Россия находится в контакте с Азербайджаном по теме задержания россиян
9 июля, 13:52
 
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