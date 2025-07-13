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Эксперт рассказала, когда нужно заплатить НДФЛ за 2024 год - 13.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, когда нужно заплатить НДФЛ за 2024 год
Эксперт рассказала, когда нужно заплатить НДФЛ за 2024 год - 13.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, когда нужно заплатить НДФЛ за 2024 год
Российским налогоплательщикам, представившим в налоговую службу декларации о доходах за 2024 год, необходимо заплатить подоходный налог до конца дня 15 июля,... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T04:46+0300
2025-07-13T04:46+0300
общество
рф
минфин
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Российским налогоплательщикам, представившим в налоговую службу декларации о доходах за 2024 год, необходимо заплатить подоходный налог до конца дня 15 июля, рассказала РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Любовь Хрустова. "Оплатить налог на доходы по форме 3-НДФЛ нужно не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. Начиная с 16 июля за каждый день просрочки будет начисляться пеня", - напомнила эксперт. В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель. Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ. Например, при продаже или сдаче в аренду квартиры, получении крупных подарков не от родственников и ряде других. Подоходный налог с доходов, полученных в 2024 году, взимается по ставке 13%, а если общая сумма доходов превысила за год пять миллионов рублей – превышение облагается по ставке 15%. Деградацию о доходах за 2024 год, с которых не был удержан налог, надо было подать до 30 апреля, а срок уплаты налога истекает 15 июля.
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общество , рф, минфин
Общество , РФ, Минфин
04:46 13.07.2025
 
Эксперт рассказала, когда нужно заплатить НДФЛ за 2024 год

Эксперт Хрустова: россиянам нужно заплатить НДФЛ до конца дня 15 июля

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Российским налогоплательщикам, представившим в налоговую службу декларации о доходах за 2024 год, необходимо заплатить подоходный налог до конца дня 15 июля, рассказала РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Любовь Хрустова.
"Оплатить налог на доходы по форме 3-НДФЛ нужно не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. Начиная с 16 июля за каждый день просрочки будет начисляться пеня", - напомнила эксперт.
В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель.
Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ. Например, при продаже или сдаче в аренду квартиры, получении крупных подарков не от родственников и ряде других.
Подоходный налог с доходов, полученных в 2024 году, взимается по ставке 13%, а если общая сумма доходов превысила за год пять миллионов рублей – превышение облагается по ставке 15%.
Деградацию о доходах за 2024 год, с которых не был удержан налог, надо было подать до 30 апреля, а срок уплаты налога истекает 15 июля.
 
ОбществоРФМинфин
 
 
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