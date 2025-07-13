https://1prime.ru/20250713/energetika-859436600.html

Саудовская Аравия начала запуск проектов чистой энергии на 15 ГВт

Саудовская Аравия начала запуск проектов чистой энергии на 15 ГВт - 13.07.2025, ПРАЙМ

Саудовская Аравия начала запуск проектов чистой энергии на 15 ГВт

Саудовские компании подписали соглашения на развитие проектов по выработке чистой энергии общей мощностью 15 гигаватт, передает телеканал Al Arabiya. | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T15:11+0300

2025-07-13T15:11+0300

2025-07-13T15:11+0300

энергетика

саудовская аравия

энергетика

солнечная электростанция

ветряная электростанция

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БЕЙРУТ, 13 июл - ПРАЙМ. Саудовские компании подписали соглашения на развитие проектов по выработке чистой энергии общей мощностью 15 гигаватт, передает телеканал Al Arabiya. "Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман в воскресенье присутствовал на церемонии подписания соглашений о покупке электроэнергии, вырабатываемой в рамках проектов чистой энергии общей мощностью 15 гигаватт", - информирует телеканал. Соглашения касаются пяти солнечных электростанций и двух проектов по использованию энергии ветра.

https://1prime.ru/20250712/saudovskaya-araviya-859422657.html

саудовская аравия

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саудовская аравия, энергетика, солнечная электростанция, ветряная электростанция