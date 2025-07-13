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Саудовская Аравия начала запуск проектов чистой энергии на 15 ГВт - 13.07.2025, ПРАЙМ
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Саудовская Аравия начала запуск проектов чистой энергии на 15 ГВт
Саудовская Аравия начала запуск проектов чистой энергии на 15 ГВт - 13.07.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия начала запуск проектов чистой энергии на 15 ГВт
Саудовские компании подписали соглашения на развитие проектов по выработке чистой энергии общей мощностью 15 гигаватт, передает телеканал Al Arabiya. | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T15:11+0300
2025-07-13T15:11+0300
энергетика
саудовская аравия
энергетика
солнечная электростанция
ветряная электростанция
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БЕЙРУТ, 13 июл - ПРАЙМ. Саудовские компании подписали соглашения на развитие проектов по выработке чистой энергии общей мощностью 15 гигаватт, передает телеканал Al Arabiya. "Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман в воскресенье присутствовал на церемонии подписания соглашений о покупке электроэнергии, вырабатываемой в рамках проектов чистой энергии общей мощностью 15 гигаватт", - информирует телеканал. Соглашения касаются пяти солнечных электростанций и двух проектов по использованию энергии ветра.
https://1prime.ru/20250712/saudovskaya-araviya-859422657.html
саудовская аравия
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саудовская аравия, энергетика, солнечная электростанция, ветряная электростанция
Энергетика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, энергетика, солнечная электростанция, ветряная электростанция
15:11 13.07.2025
 
Саудовская Аравия начала запуск проектов чистой энергии на 15 ГВт

Al Arabiya: саудовские компании подписали соглашения о проектах чистой энергии на 15 ГВт

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСаудовская Аравия
Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 13 июл - ПРАЙМ. Саудовские компании подписали соглашения на развитие проектов по выработке чистой энергии общей мощностью 15 гигаватт, передает телеканал Al Arabiya.
"Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман в воскресенье присутствовал на церемонии подписания соглашений о покупке электроэнергии, вырабатываемой в рамках проектов чистой энергии общей мощностью 15 гигаватт", - информирует телеканал.
Соглашения касаются пяти солнечных электростанций и двух проектов по использованию энергии ветра.
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ЭнергетикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯэнергетикасолнечная электростанцияветряная электростанция
 
 
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