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"Дерзнули". В Европе признали дикие ограничения прав русских в Прибалтике - 13.07.2025, ПРАЙМ
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"Дерзнули". В Европе признали дикие ограничения прав русских в Прибалтике
"Дерзнули". В Европе признали дикие ограничения прав русских в Прибалтике - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Дерзнули". В Европе признали дикие ограничения прав русских в Прибалтике
Не прошло и 35 лет, как на Западе отважились на дерзкий, по европейским меркам, жест и признали, что русскоязычные в Эстонии подвергаются дискриминации: в... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T20:09+0300
2025-07-13T20:29+0300
политика
прибалтика
русскоязычные
дискриминация
запад
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Не прошло и 35 лет, как на Западе отважились на дерзкий, по европейским меркам, жест и признали, что русскоязычные в Эстонии подвергаются дискриминации: в школах преподают исключительно на эстонском языке, русскоязычным запрещают участвовать в выборах и затрудняют им получение гражданства. Между тем доля русскоязычных составляет ни много ни мало 25% населения Эстонии. Об этом рассказывается в публикации шведского новостного издания Fria Tider.Как отмечается, в государствах Прибалтики и Финляндии принимаются немыслимые меры по ограничению прав русских - и эти меры не встречают на Западе сколько-нибудь заметных протестов. Так, в Эстонии с 2024/2025 учебного года единственным языком дошкольных учреждений и начальной школы останется эстонский, то есть русский язык отменяется как родной для детей с самых малых лет. А пару месяцев назад эстонский парламент лишил русскоязычных права голоса на местных выборах, приняв соответствующую поправку к конституции. Распространилась эта поправка и на Нарву, что просто обескураживает, потому что русскоязычные составляют 95% населения этого города, подчеркивается в материале. Авторы приводят следующие статистические данные. На сегодняшний день на территории Эстонии проживают порядка 80 тысяч граждан Российской Федерации. Помимо них, 60 тысяч проживающих в этой стране не имеют гражданства, и многие из них являются этническими русскими.Октябрь 2025 года, как указывается в статье, станет для них последней возможностью принять участие в местных выборах, потому что в дальнейшем, чтобы не лишиться права голоса, им будет необходимо подать заявление на получение гражданства Эстонии. А чтобы получить гражданство Эстонии, в отличие, например, от Швеции, этим негражданам предстоит весьма непростой экзамен на эстонском языке, которым на необходимом уровне владеют далеко не все из них. "Это решение изрядно нашумело, но вызвало на удивление мало протестов на международном уровне", - отмечают авторы статьи.
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прибалтика, русскоязычные, дискриминация, запад
Политика, Прибалтика, русскоязычные, дискриминация, ЗАПАД
20:09 13.07.2025 (обновлено: 20:29 13.07.2025)
 
"Дерзнули". В Европе признали дикие ограничения прав русских в Прибалтике

Fria Tider: в странах Прибалтики вводят немыслимые ограничения прав русских

© Unsplash/ Leo RoometsВид на Таллин, старый город, Эстония
Вид на Таллин, старый город, Эстония
© Unsplash/ Leo Roomets
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Не прошло и 35 лет, как на Западе отважились на дерзкий, по европейским меркам, жест и признали, что русскоязычные в Эстонии подвергаются дискриминации: в школах преподают исключительно на эстонском языке, русскоязычным запрещают участвовать в выборах и затрудняют им получение гражданства. Между тем доля русскоязычных составляет ни много ни мало 25% населения Эстонии. Об этом рассказывается в публикации шведского новостного издания Fria Tider.
Как отмечается, в государствах Прибалтики и Финляндии принимаются немыслимые меры по ограничению прав русских - и эти меры не встречают на Западе сколько-нибудь заметных протестов.
Так, в Эстонии с 2024/2025 учебного года единственным языком дошкольных учреждений и начальной школы останется эстонский, то есть русский язык отменяется как родной для детей с самых малых лет. А пару месяцев назад эстонский парламент лишил русскоязычных права голоса на местных выборах, приняв соответствующую поправку к конституции. Распространилась эта поправка и на Нарву, что просто обескураживает, потому что русскоязычные составляют 95% населения этого города, подчеркивается в материале.
Авторы приводят следующие статистические данные. На сегодняшний день на территории Эстонии проживают порядка 80 тысяч граждан Российской Федерации. Помимо них, 60 тысяч проживающих в этой стране не имеют гражданства, и многие из них являются этническими русскими.
Октябрь 2025 года, как указывается в статье, станет для них последней возможностью принять участие в местных выборах, потому что в дальнейшем, чтобы не лишиться права голоса, им будет необходимо подать заявление на получение гражданства Эстонии. А чтобы получить гражданство Эстонии, в отличие, например, от Швеции, этим негражданам предстоит весьма непростой экзамен на эстонском языке, которым на необходимом уровне владеют далеко не все из них.
"Это решение изрядно нашумело, но вызвало на удивление мало протестов на международном уровне", - отмечают авторы статьи.
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ПолитикаПрибалтикарусскоязычныедискриминацияЗАПАД
 
 
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