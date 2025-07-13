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Евросоюзу предсказали развал без сотрудничества с Россией - 13.07.2025, ПРАЙМ
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Евросоюзу предсказали развал без сотрудничества с Россией
Евросоюзу предсказали развал без сотрудничества с Россией - 13.07.2025, ПРАЙМ
Евросоюзу предсказали развал без сотрудничества с Россией
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости выразил мнение, что Евросоюзу грозит развал, если там не смогут перестроиться и... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T22:54+0300
2025-07-13T22:56+0300
политика
михаил шеремет
госдума
евросоюз
распад
прогноз
россия
сотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости выразил мнение, что Евросоюзу грозит развал, если там не смогут перестроиться и пересмотреть формат экономических и политических отношений с Россией в сторону сотрудничества. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ввести контрмеры против США в начале августа, если не будет найдено решение по торговым отношениям. "Из-за антироссийской политики экономика стран Евросоюза стала чувствительной и уязвимой к внешним и внутренним факторам, что не заставит долго себя ждать и закономерно вскоре вызовет большую волну возмущения и масштабную протестую детонацию со стороны обычных граждан. Здесь можно провести длинную историческую параллель, ведущую к печальному повторению сценария развала СССР, вызванному обвалом несущих стен хлипкой европейской конструкции, и дроблению на отдельные образования по территориальному и национальному признаку", - сказал Шеремет агентству. По его словам, экономика стран Евросоюза из-за высоких затрат на энергоресурсы не сможет конкурировать с американской. По мнению депутата, причина тому - ущербная политика "нынешней верхушки Евросоюза во главе с безответственными политиками сродни Урсуле фон дер Ляйен", которые поставили себе цель ценой благосостояния собственных граждан попытаться нанести максимальное политическое, экономическое и военное поражение России. "Страны Евросоюза смогут сохранить свое объединение и не допустить развала экономики, только если там смогут перестроиться и пересмотреть формат экономических и политических отношений с Россией, отказавшись от санкционной политики в сторону сотрудничества", - сказал депутат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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михаил шеремет, госдума, евросоюз, распад, прогноз, россия, сотрудничество
Политика, Михаил Шеремет, Госдума, Евросоюз, Распад, прогноз, РОССИЯ, сотрудничество
22:54 13.07.2025 (обновлено: 22:56 13.07.2025)
 
Евросоюзу предсказали развал без сотрудничества с Россией

Депутат Шеремет: Евросоюзу грозит развал без сотрудничества с Россией

© Фото : коллаж ИноСМИЕвропа и Евросоюз
Европа и Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© Фото : коллаж ИноСМИ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости выразил мнение, что Евросоюзу грозит развал, если там не смогут перестроиться и пересмотреть формат экономических и политических отношений с Россией в сторону сотрудничества.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ввести контрмеры против США в начале августа, если не будет найдено решение по торговым отношениям.
"Из-за антироссийской политики экономика стран Евросоюза стала чувствительной и уязвимой к внешним и внутренним факторам, что не заставит долго себя ждать и закономерно вскоре вызовет большую волну возмущения и масштабную протестую детонацию со стороны обычных граждан. Здесь можно провести длинную историческую параллель, ведущую к печальному повторению сценария развала СССР, вызванному обвалом несущих стен хлипкой европейской конструкции, и дроблению на отдельные образования по территориальному и национальному признаку", - сказал Шеремет агентству.
По его словам, экономика стран Евросоюза из-за высоких затрат на энергоресурсы не сможет конкурировать с американской. По мнению депутата, причина тому - ущербная политика "нынешней верхушки Евросоюза во главе с безответственными политиками сродни Урсуле фон дер Ляйен", которые поставили себе цель ценой благосостояния собственных граждан попытаться нанести максимальное политическое, экономическое и военное поражение России.
"Страны Евросоюза смогут сохранить свое объединение и не допустить развала экономики, только если там смогут перестроиться и пересмотреть формат экономических и политических отношений с Россией, отказавшись от санкционной политики в сторону сотрудничества", - сказал депутат.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
Глава РФПИ оценил роль фон дер Ляйен в деиндустриализации Евросоюза
12 июля, 23:10
 
ПолитикаМихаил ШереметГосдумаЕвросоюзРаспадпрогнозРОССИЯсотрудничество
 
 
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