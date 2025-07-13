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Центральный банк Российской Федерации

Центральный банк Российской Федерации - 13.07.2025, ПРАЙМ

Центральный банк Российской Федерации

Тридцать пять лет назад учрежден Центральный банк Российской Федерации. | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T00:49+0300

2025-07-13T00:49+0300

2025-07-13T00:49+0300

общество

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Тридцать пять лет назад учрежден Центральный банк Российской Федерации. Ниже приводится справочная информация. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – национальный денежно-кредитный институт, главный банк страны, мегарегулятор. Учрежден 13 июля 1990 года на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР в качестве Государственного банка РСФСР. В декабре 1990 года был преобразован в Центральный банк РСФСР (Банк России). В ноябре 1991 года Центральный банк РСФСР был признан единственным на территории республики органом государственного денежно-кредитного и валютного регулирования. С 27 января 1992 года функционирует как Центральный банк РФ (Банк России). Конституцией Российской Федерации (статья 75) установлен особый конституционно-правовой статус Центрального банка России, определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной функции – защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2). Статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются также Федеральным законом от 10 июля 2002 года "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и другими федеральными законами. В соответствии со статьей 3 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" целями деятельности Банка России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие финансового рынка Российской Федерации; обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. Получение прибыли не является целью деятельности Банка России. Среди функций ЦБ – надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп; проведение денежно-кредитной политики; управление золотовалютными резервами Банка России; выдача, приостановка и отзыв лицензий на осуществление банковских операций; организация и осуществление валютного регулирования и контроля; устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю; проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Федерации, публикует соответствующие материалы и статистические данные и др. Ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип независимости, который проявляется прежде всего в том, что Банк России выступает как особый публично-правовой институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. Он не является органом государственной власти, вместе с тем, его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения. Функции и полномочия Банк России осуществляет независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Нормотворческие полномочия Банка России предполагают его исключительное право по изданию нормативных актов, обязательных для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц, по вопросам, отнесенным к его компетенции. Банк России не обладает правом законодательной инициативы. Однако проекты федеральных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, касающиеся выполнения Банком России своих функций, должны направляться на заключение в Банк России. Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью, при этом Банк России наделен имущественной и финансовой самостоятельностью. Государство не отвечает по обязательствам Банка России, так же как и Банк России – по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными законами. Банк России не отвечает по обязательствам кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, за исключением случаев, когда Банк России принимает на себя такие обязательства, а кредитные организации и некредитные финансовые организации не отвечают по обязательствам Банка России, за исключением случаев, когда кредитные организации и некредитные финансовые организации принимают на себя такие обязательства. В своей деятельности Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Председатель Банка России назначается на должность Государственной Думой сроком на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Кандидатуру для назначения на должность председателя Банка России представляет президент Российской Федерации. На должность председателя Банка России может быть назначен гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. С июня 2013 года пост председателя Банка России занимает Эльвира Набиуллина. В Совет директоров входят председатель Банка России и 14 членов Совета директоров. Члены Совета директоров работают на постоянной основе в Банке России и назначаются Государственной Думой на должность сроком на пять лет по представлению председателя Банка России, согласованному с президентом Российской Федерации. Национальный финансовый совет – коллегиальный орган Банка России. Численность Национального финансового совета составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации из числа сенаторов Совета Федерации, трое – Государственной Думой из числа депутатов Государственной Думы, трое – президентом Российской Федерации, трое – правительством Российской Федерации. В состав Национального финансового совета входит также председатель Банка России. Местонахождение центральных органов Банка России – город Москва.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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