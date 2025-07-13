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Макрон сообщил о двукратном увеличении военного бюджета Франции
Макрон сообщил о двукратном увеличении военного бюджета Франции - 13.07.2025, ПРАЙМ
Макрон сообщил о двукратном увеличении военного бюджета Франции
Военный бюджет Франции в 2027 году вырастет до 64 миллиардов евро, то есть будет увеличен вдвое с 2017 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T21:15+0300
2025-07-13T21:15+0300
2025-07-13T21:16+0300
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ПАРИЖ, 13 июл – ПРАЙМ. Военный бюджет Франции в 2027 году вырастет до 64 миллиардов евро, то есть будет увеличен вдвое с 2017 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "В 2017 году бюджет обороны составлял 32 миллиарда евро. Согласно нашему закону о военном планировании, мы условились удвоить его к 2030 году. Но мы сделаем это к 2027 году. Это будет новое историческое усилие. К 2027 году наш военный бюджет вырастет вдвое и составит 64 миллиарда евро", – сказал Макрон в ежегодном обращении к вооруженным силам Франции накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии, 14 июля. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
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франция, эммануэль макрон, военный бюджет, увеличение
Вооружения, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, военный бюджет, увеличение
Макрон сообщил о двукратном увеличении военного бюджета Франции
Макрон: военный бюджет Франции в 2027 году составит €64 млрд
ПАРИЖ, 13 июл – ПРАЙМ. Военный бюджет Франции в 2027 году вырастет до 64 миллиардов евро, то есть будет увеличен вдвое с 2017 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"В 2017 году бюджет обороны составлял 32 миллиарда евро. Согласно нашему закону о военном планировании, мы условились удвоить его к 2030 году. Но мы сделаем это к 2027 году. Это будет новое историческое усилие. К 2027 году наш военный бюджет вырастет вдвое и составит 64 миллиарда евро", – сказал Макрон в ежегодном обращении к вооруженным силам Франции накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии, 14 июля. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
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