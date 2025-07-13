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Минэнерго Украины обсудил вопрос поставок газа с коллегой из Азербайджана - 13.07.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго Украины обсудил вопрос поставок газа с коллегой из Азербайджана
Минэнерго Украины обсудил вопрос поставок газа с коллегой из Азербайджана - 13.07.2025, ПРАЙМ
Минэнерго Украины обсудил вопрос поставок газа с коллегой из Азербайджана
Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что обсудил со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым возможность поставок газа на Украину. | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T13:00+0300
2025-07-13T13:00+0300
энергетика
украина
азербайджан
европа
газ
поставки газа
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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что обсудил со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым возможность поставок газа на Украину. "Азербайджан - один из ключевых поставщиков энергетических ресурсов в Европу, и Украина видит большой потенциал для расширения сотрудничества в сферах добычи, хранения природного газа и транспортировки. С министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым… обсудили возможности поставок азербайджанского газа в Украину в рамках европейской стратегии диверсификации энергоснабжения", - написал Галущенко на своей странице в соцсети Facebook*. Украинский парламентарий Алексей Кучеренко 9 июня сообщал, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на предстоящий сезон, по данным агентства, может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, азербайджан, европа, газ, поставки газа
Энергетика, УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, ЕВРОПА, Газ, поставки газа
13:00 13.07.2025
 
Минэнерго Украины обсудил вопрос поставок газа с коллегой из Азербайджана

Минэнерго Украины Галущенко заявил, что обсудил с азербайджанским коллегой поставки газа

© Unsplash/Myko M Газовая плита
Газовая плита
© Unsplash/Myko M
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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что обсудил со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым возможность поставок газа на Украину.
"Азербайджан - один из ключевых поставщиков энергетических ресурсов в Европу, и Украина видит большой потенциал для расширения сотрудничества в сферах добычи, хранения природного газа и транспортировки. С министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым… обсудили возможности поставок азербайджанского газа в Украину в рамках европейской стратегии диверсификации энергоснабжения", - написал Галущенко на своей странице в соцсети Facebook*.
Украинский парламентарий Алексей Кучеренко 9 июня сообщал, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на предстоящий сезон, по данным агентства, может достигать 5 миллиардов кубометров.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ЭнергетикаУКРАИНААЗЕРБАЙДЖАНЕВРОПАГазпоставки газа
 
 
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