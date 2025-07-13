https://1prime.ru/20250713/gaz-859435133.html

Минэнерго Украины обсудил вопрос поставок газа с коллегой из Азербайджана

Минэнерго Украины обсудил вопрос поставок газа с коллегой из Азербайджана - 13.07.2025, ПРАЙМ

Минэнерго Украины обсудил вопрос поставок газа с коллегой из Азербайджана

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что обсудил со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым возможность поставок газа на Украину. | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T13:00+0300

2025-07-13T13:00+0300

2025-07-13T13:00+0300

энергетика

украина

азербайджан

европа

газ

поставки газа

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebdf8542ef1f5ec386225adae0be423f.jpg

МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что обсудил со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым возможность поставок газа на Украину. "Азербайджан - один из ключевых поставщиков энергетических ресурсов в Европу, и Украина видит большой потенциал для расширения сотрудничества в сферах добычи, хранения природного газа и транспортировки. С министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым… обсудили возможности поставок азербайджанского газа в Украину в рамках европейской стратегии диверсификации энергоснабжения", - написал Галущенко на своей странице в соцсети Facebook*. Украинский парламентарий Алексей Кучеренко 9 июня сообщал, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на предстоящий сезон, по данным агентства, может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250713/metally-859434039.html

украина

азербайджан

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, азербайджан, европа, газ, поставки газа