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"Нарушение". Захарова с иронией прокомментировала сокращения в Госдепе США - 13.07.2025, ПРАЙМ
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"Нарушение". Захарова с иронией прокомментировала сокращения в Госдепе США
"Нарушение". Захарова с иронией прокомментировала сокращения в Госдепе США - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Нарушение". Захарова с иронией прокомментировала сокращения в Госдепе США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепе США, отметив, что американские дипломаты... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T19:30+0300
2025-07-13T19:30+0300
политика
мария захарова
госдеп
сокращение штата
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859438695.jpg?1752424249
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепе США, отметив, что американские дипломаты называют свои увольнения нарушением прав человека, хотя они всегда уверяли весь мир, что только в США соблюдаются права человека. "В госдепе сократили 1300 человек в рамках реформы госрасходов. Они уверяют, что это нарушение прав человека. Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них ровняться", - написала Захарова в своём Telegram-канале. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа передавало, что госдепартамент США увольняет более 1300 карьерных дипломатов и чиновников в соответствии с планом администрации американского президента Дональда Трампа по реорганизации ведомства. В четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация.
https://1prime.ru/20250628/gosdep-858994289.html
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мария захарова, госдеп, сокращение штата
Политика, Мария Захарова, Госдеп, сокращение штата
19:30 13.07.2025
 
"Нарушение". Захарова с иронией прокомментировала сокращения в Госдепе США

Захарова иронично прокомментировала сокращения в госдепе США

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепе США, отметив, что американские дипломаты называют свои увольнения нарушением прав человека, хотя они всегда уверяли весь мир, что только в США соблюдаются права человека.
"В госдепе сократили 1300 человек в рамках реформы госрасходов. Они уверяют, что это нарушение прав человека. Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них ровняться", - написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа передавало, что госдепартамент США увольняет более 1300 карьерных дипломатов и чиновников в соответствии с планом администрации американского президента Дональда Трампа по реорганизации ведомства. В четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация.
Госдепартамент США - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
В Госдепе США заявили о поддержке Украины
28 июня, 21:17
 
ПолитикаМария ЗахароваГосдепсокращение штата
 
 
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