https://1prime.ru/20250713/gosdep-859438695.html

"Нарушение". Захарова с иронией прокомментировала сокращения в Госдепе США

"Нарушение". Захарова с иронией прокомментировала сокращения в Госдепе США - 13.07.2025, ПРАЙМ

"Нарушение". Захарова с иронией прокомментировала сокращения в Госдепе США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепе США, отметив, что американские дипломаты... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T19:30+0300

2025-07-13T19:30+0300

2025-07-13T19:30+0300

политика

мария захарова

госдеп

сокращение штата

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепе США, отметив, что американские дипломаты называют свои увольнения нарушением прав человека, хотя они всегда уверяли весь мир, что только в США соблюдаются права человека. "В госдепе сократили 1300 человек в рамках реформы госрасходов. Они уверяют, что это нарушение прав человека. Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них ровняться", - написала Захарова в своём Telegram-канале. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа передавало, что госдепартамент США увольняет более 1300 карьерных дипломатов и чиновников в соответствии с планом администрации американского президента Дональда Трампа по реорганизации ведомства. В четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация.

https://1prime.ru/20250628/gosdep-858994289.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, госдеп, сокращение штата