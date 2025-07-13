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SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в ИИ-компанию Маска
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в ИИ-компанию Маска - 13.07.2025, ПРАЙМ
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в ИИ-компанию Маска
Космическая корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска xAI, занимающуюся разработкой... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T11:03+0300
2025-07-13T11:03+0300
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Космическая корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта Grok, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на инвесторов, близких к этим компаниям. "SpaceX Илона Маска согласилась инвестировать два миллиарда долларов в его компанию в области искусственного интеллекта xAI", - сообщает издание. Как пишет газета, эти инвестиции - часть программы привлечения акционерного капитала xAI в размере пяти миллиардов долларов, о которой инвестиционный банк Morgan Stanley сообщал в июне. Это первые известные инвестиции ракетостроителя в xAI и одни из его крупнейших вложений в другую компанию, указывает газета. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
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spacex, ии, развитие ии, технологии
SpaceX, ИИ, развитие ИИ, Технологии
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в ИИ-компанию Маска
WSJ: SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в разработку искусственного интеллекта Grok
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Космическая корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта Grok, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на инвесторов, близких к этим компаниям.
"SpaceX Илона Маска согласилась инвестировать два миллиарда долларов в его компанию в области искусственного интеллекта xAI", - сообщает издание.
Как пишет газета, эти инвестиции - часть программы привлечения акционерного капитала xAI в размере пяти миллиардов долларов, о которой инвестиционный банк Morgan Stanley сообщал в июне. Это первые известные инвестиции ракетостроителя в xAI и одни из его крупнейших вложений в другую компанию, указывает газета.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
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