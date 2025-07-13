https://1prime.ru/20250713/ii-859434468.html

SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в ИИ-компанию Маска

SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в ИИ-компанию Маска - 13.07.2025, ПРАЙМ

SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в ИИ-компанию Маска

Космическая корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска xAI, занимающуюся разработкой... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T11:03+0300

2025-07-13T11:03+0300

2025-07-13T11:03+0300

spacex

ии

развитие ии

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855070536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6d1319c7166dc967a4e4ebf47d37a22.jpg

МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Космическая корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта Grok, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на инвесторов, близких к этим компаниям. "SpaceX Илона Маска согласилась инвестировать два миллиарда долларов в его компанию в области искусственного интеллекта xAI", - сообщает издание. Как пишет газета, эти инвестиции - часть программы привлечения акционерного капитала xAI в размере пяти миллиардов долларов, о которой инвестиционный банк Morgan Stanley сообщал в июне. Это первые известные инвестиции ракетостроителя в xAI и одни из его крупнейших вложений в другую компанию, указывает газета. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.

https://1prime.ru/20250709/ai-859339942.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

spacex, ии, развитие ии, технологии