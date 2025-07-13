Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в ИИ-компанию Маска - 13.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250713/ii-859434468.html
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в ИИ-компанию Маска
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в ИИ-компанию Маска - 13.07.2025, ПРАЙМ
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в ИИ-компанию Маска
Космическая корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска xAI, занимающуюся разработкой... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T11:03+0300
2025-07-13T11:03+0300
spacex
ии
развитие ии
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855070536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6d1319c7166dc967a4e4ebf47d37a22.jpg
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Космическая корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта Grok, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на инвесторов, близких к этим компаниям. "SpaceX Илона Маска согласилась инвестировать два миллиарда долларов в его компанию в области искусственного интеллекта xAI", - сообщает издание. Как пишет газета, эти инвестиции - часть программы привлечения акционерного капитала xAI в размере пяти миллиардов долларов, о которой инвестиционный банк Morgan Stanley сообщал в июне. Это первые известные инвестиции ракетостроителя в xAI и одни из его крупнейших вложений в другую компанию, указывает газета. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
https://1prime.ru/20250709/ai-859339942.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855070536_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6910aac16a454cc39cd2add33bf5e6fb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
spacex, ии, развитие ии, технологии
SpaceX, ИИ, развитие ИИ, Технологии
11:03 13.07.2025
 
SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в ИИ-компанию Маска

WSJ: SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в разработку искусственного интеллекта Grok

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлагманская ИИ-модель Grok 3
Флагманская ИИ-модель Grok 3 - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Космическая корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX инвестирует два миллиарда долларов в компанию Маска xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта Grok, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на инвесторов, близких к этим компаниям.
"SpaceX Илона Маска согласилась инвестировать два миллиарда долларов в его компанию в области искусственного интеллекта xAI", - сообщает издание.
Как пишет газета, эти инвестиции - часть программы привлечения акционерного капитала xAI в размере пяти миллиардов долларов, о которой инвестиционный банк Morgan Stanley сообщал в июне. Это первые известные инвестиции ракетостроителя в xAI и одни из его крупнейших вложений в другую компанию, указывает газета.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Флагманская ИИ-модель Grok 3 - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Банк России выпустил кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций
9 июля, 19:05
 
SpaceXИИразвитие ИИТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала