https://1prime.ru/20250713/iphone-859434782.html

Эксперт рассказала о вероятном появлении детектора дипфейков на iPhone

Эксперт рассказала о вероятном появлении детектора дипфейков на iPhone - 13.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала о вероятном появлении детектора дипфейков на iPhone

Логичным шагом после внедрение искусственного интеллекта в iPhone станет добавление детектора дипфейков, таким мнением с РИА Новости поделилась заместитель... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T12:21+0300

2025-07-13T12:21+0300

2025-07-13T12:21+0300

apple

iphone

технологии

visionlabs

дипфейк

ии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/18/851736723_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_1d4baca0c27d15b908802eb35dfe51c2.jpg

МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Логичным шагом после внедрение искусственного интеллекта в iPhone станет добавление детектора дипфейков, таким мнением с РИА Новости поделилась заместитель директора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина. "Компания Apple объявила об интеграции технологий искусственного интеллекта в свои устройства. Следующим логичным шагом должно стать появление встроенных в iPhone детекторов дипфейков", - сказала Дешкина. Она объяснила, что компания уже расширяет функции Visual Intelligence - так, пользователи смогут анализировать изображения на экране, а также задавать вопросы ChatGPT о том, что они видят на своих экранах. Технически в следующем поколении iOS на основе этого инструмента можно реализовать детектор дипфейков. Такой детектор может работать без подключения к интернету, на базе локальных ИИ-моделей, встроенных в смартфон. Это обеспечит конфиденциальность работы (данные не уходят вовне), автономность и отсутствие задержек из-за зависимости от сети. По мнению эксперта, такой детектор может появится в течение пары лет или даже быстрее, если компания увидит, что угроза для пользователей значительно выросла. "Над встроенными детекторами дипфейков уже активно работают китайские производители мобильных устройств. На уровне производителя устройств или телеком-оператора уже сегодня возможна также реализация защиты от аудиодипфейков — при входящем звонке виртуальный помощник сможет за доли секунды определить, говорит ли на линии живой человек или синтезированный голос, и предупредить пользователя о потенциальном мошенничестве", - сказала Дешкина. Она напомнила, что первыми детекторы дипфейков стали внедрять сервисы видеоконференцсвязи - в России пять сервисов видеозвонков, в том числе "МТС Линк", Iva и Vinteо, тестирует такой инструмент от VisionLabs. "Технологии стали настолько совершенными, что даже специалисты не всегда могут отличить подделку на глаз, особенно в случаях с политическими или финансовыми дипфейками… С одной стороны, такие технологии смогут значительно изменить индустрию развлечений и образования, сделав сервисы более персонализированными и доступными. С другой стороны, масштабные инвестиции в это направление могут привести к тому, что в течение нескольких лет число атак с применением дипфейков увеличится в тысячи раз", - добавила эксперт. В июне Apple представила самое масштабное обновление интерфейса своей операционной системы iOS c 2013 года в ходе всемирной конференции разработчиков WWDC 2025. Компания также объявила об интеграции технологий искусственного интеллекта на основе платформы Apple Intelligence. В России ИИ-функции пока ограничены и требуют перехода на английский язык.

https://1prime.ru/20250713/smartfon-859431965.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

apple, iphone, технологии, visionlabs, дипфейк, ии