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В минторговли Казахстана отметили наращивание объемов электронной коммерции

В минторговли Казахстана отметили наращивание объемов электронной коммерции - 13.07.2025, ПРАЙМ

В минторговли Казахстана отметили наращивание объемов электронной коммерции

Казахстан наращивает объемы электронной коммерции, через пять лет каждый пятый товар в стране будет покупаться онлайн, сообщает в воскресенье пресс-служба... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T15:49+0300

2025-07-13T15:49+0300

2025-07-13T15:49+0300

экономика

казахстан

торговля

онлайн-торговля

технологии

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АСТАНА, 13 июл - ПРАЙМ. Казахстан наращивает объемы электронной коммерции, через пять лет каждый пятый товар в стране будет покупаться онлайн, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства торговли и интеграции республики. "Через пять лет каждый пятый товар в Казахстане будет покупаться онлайн... Казахстан продемонстрировал значительный рост в секторе e-commerce: за последние пять лет объемы электронной торговли увеличились в семь раз, достигнув более 3,2 триллиона тенге (6,1 миллиарда долларов - ред.), что составляет 14,1% от всего объема розничной торговли", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в Казахстане развита финтех-инфраструктура, высокая цифровая доступность и более восьми миллионов активных пользователей. В министерстве добавили, что среди приоритетов плана по развитию электронной торговли - совершенствование законодательства, запуск образовательных инициатив для населения, внедрение финансовых мер поддержки для предпринимателей и развитие современной логистической инфраструктуры. Отдельное внимание уделено вопросам защиты прав потребителей и формированию равных условий для всех участников рынка, Казахстан ведет активную работу на международных площадках - ВТО, ООН, ШОС, ЕАЭС - для упрощения трансграничной торговли и создания благоприятной цифровой среды, заключили в ведомстве.

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казахстан, торговля, онлайн-торговля, технологии