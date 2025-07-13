https://1prime.ru/20250713/kitay-859438038.html

Ван И дал оценку российско-китайским отношениям

Ван И дал оценку российско-китайским отношениям - 13.07.2025, ПРАЙМ

Ван И дал оценку российско-китайским отношениям

Отношения России и Китая являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически ценными отношениями между крупными странами в современном мире, заявил в... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T18:30+0300

2025-07-13T18:30+0300

2025-07-13T18:49+0300

политика

ван и

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китай

отношения

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ПЕКИН, 13 июл - ПРАЙМ. Отношения России и Китая являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически ценными отношениями между крупными странами в современном мире, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В заявлении на сайте МИД КНР по итогам встречи в Пекине сообщается, что Ван И приветствовал визит Лаврова в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. "Китайско-российские отношения в сегодняшнем мире являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически ценными отношениями между крупными странами", - отметил Ван И. Он добавил, что обе стороны всегда рассматривали и продвигали сотрудничество во всех областях "с исторической глубины, стратегической высоты и долгосрочной точки зрения".Вместе с тем Ван И отметил, что основное внимание в нынешних контактах глав внешнеполитических ведомств России и Китая направлено на подготовку предстоящих встреч на высоком уровне и совместное реагирование на различные вызовы."Тесные контакты между министрами иностранных дел двух стран способствуют своевременной реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух государств", - сказал глава МИД КНР.Также он заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией в планировании направлений будущего развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и активизации сотрудничества во всех областях.

https://1prime.ru/20250713/lavrov-859431837.html

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ван и, россия, китай, отношения