https://1prime.ru/20250713/kitay-859438038.html
Ван И дал оценку российско-китайским отношениям
Ван И дал оценку российско-китайским отношениям - 13.07.2025, ПРАЙМ
Ван И дал оценку российско-китайским отношениям
Отношения России и Китая являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически ценными отношениями между крупными странами в современном мире, заявил в... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T18:30+0300
2025-07-13T18:30+0300
2025-07-13T18:49+0300
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ПЕКИН, 13 июл - ПРАЙМ. Отношения России и Китая являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически ценными отношениями между крупными странами в современном мире, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В заявлении на сайте МИД КНР по итогам встречи в Пекине сообщается, что Ван И приветствовал визит Лаврова в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. "Китайско-российские отношения в сегодняшнем мире являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически ценными отношениями между крупными странами", - отметил Ван И. Он добавил, что обе стороны всегда рассматривали и продвигали сотрудничество во всех областях "с исторической глубины, стратегической высоты и долгосрочной точки зрения".Вместе с тем Ван И отметил, что основное внимание в нынешних контактах глав внешнеполитических ведомств России и Китая направлено на подготовку предстоящих встреч на высоком уровне и совместное реагирование на различные вызовы."Тесные контакты между министрами иностранных дел двух стран способствуют своевременной реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух государств", - сказал глава МИД КНР.Также он заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией в планировании направлений будущего развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и активизации сотрудничества во всех областях.
https://1prime.ru/20250713/lavrov-859431837.html
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ван и, россия, китай, отношения
Политика, Ван И, РОССИЯ, КИТАЙ, отношения
Ван И дал оценку российско-китайским отношениям
Ван И: отношения России и Китая - самые стабильные и зрелые в современном мире
ПЕКИН, 13 июл - ПРАЙМ. Отношения России и Китая являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически ценными отношениями между крупными странами в современном мире, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
В заявлении на сайте МИД КНР по итогам встречи в Пекине сообщается, что Ван И приветствовал визит Лаврова в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Китайско-российские отношения в сегодняшнем мире являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически ценными отношениями между крупными странами", - отметил Ван И.
Он добавил, что обе стороны всегда рассматривали и продвигали сотрудничество во всех областях "с исторической глубины, стратегической высоты и долгосрочной точки зрения".
Вместе с тем Ван И отметил, что основное внимание в нынешних контактах глав внешнеполитических ведомств России и Китая направлено на подготовку предстоящих встреч на высоком уровне и совместное реагирование на различные вызовы.
"Тесные контакты между министрами иностранных дел двух стран способствуют своевременной реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух государств", - сказал глава МИД КНР.
Также он заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией в планировании направлений будущего развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и активизации сотрудничества во всех областях.
Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай