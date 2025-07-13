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Российский посол обвинил норвежские компании в недобросовестной конкуренции - 13.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский посол обвинил норвежские компании в недобросовестной конкуренции
Российский посол обвинил норвежские компании в недобросовестной конкуренции - 13.07.2025, ПРАЙМ
Российский посол обвинил норвежские компании в недобросовестной конкуренции
Москва наблюдает случаи, когда норвежские компании прибегают к недобросовестной конкуренции, продвигая в органах ЕС и Норвегии санкции, рестрикции и тарифные... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T09:56+0300
2025-07-13T09:56+0300
экономика
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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Москва наблюдает случаи, когда норвежские компании прибегают к недобросовестной конкуренции, продвигая в органах ЕС и Норвегии санкции, рестрикции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. "Такой статистики у нас нет, но вместе с тем наблюдаем случаи недобросовестной конкуренции со стороны норвежских компаний, которые продвигают в органах ЕС и Норвегии всевозможные санкции, рестрикции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции",- сказал Корчунов в беседе с агентством. Он привел в пример действия руководства ведущего норвежского производителя удобрений Yara. "Глава концерна неоднократно выступал за принятие санкций ЕС против более доступных и конкурентоспособных российских удобрений на европейском рынке. Обратили внимание на его заявление о том, что именно благодаря лоббистским усилиям Yara было принято решение ввести заградительные пошлины на российские удобрения. Очевидно, вместо них высвободившуюся нишу хотела бы занять норвежская компания с более дорогой продукцией, что, естественно, негативным образом отразится на стоимости сельхозпродукции и продовольственной корзины в ЕС", - указал посол. Корчунов выразил сомнение в том, что действия руководства настолько крупного концерна укрепят его имидж. "Как показывает практика, в странах Латинской Америки, Азии и Африки не приветствуют компании, прибегающие к недобросовестной конкуренции, политическому лоббизму и подмене рыночных механизмов нелегитимными санкционными инструментами в духе неоколониализма", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
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россия, норвегия, ес
Экономика, РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, ЕС
09:56 13.07.2025
 
Российский посол обвинил норвежские компании в недобросовестной конкуренции

Посол Корчунов: норвежские компании прибегают к недобросовестной конкуренции

© Unsplash/Sandro KradolferФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Sandro Kradolfer
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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Москва наблюдает случаи, когда норвежские компании прибегают к недобросовестной конкуренции, продвигая в органах ЕС и Норвегии санкции, рестрикции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.
"Такой статистики у нас нет, но вместе с тем наблюдаем случаи недобросовестной конкуренции со стороны норвежских компаний, которые продвигают в органах ЕС и Норвегии всевозможные санкции, рестрикции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции",- сказал Корчунов в беседе с агентством.
Он привел в пример действия руководства ведущего норвежского производителя удобрений Yara.
"Глава концерна неоднократно выступал за принятие санкций ЕС против более доступных и конкурентоспособных российских удобрений на европейском рынке. Обратили внимание на его заявление о том, что именно благодаря лоббистским усилиям Yara было принято решение ввести заградительные пошлины на российские удобрения. Очевидно, вместо них высвободившуюся нишу хотела бы занять норвежская компания с более дорогой продукцией, что, естественно, негативным образом отразится на стоимости сельхозпродукции и продовольственной корзины в ЕС", - указал посол.
Корчунов выразил сомнение в том, что действия руководства настолько крупного концерна укрепят его имидж.
"Как показывает практика, в странах Латинской Америки, Азии и Африки не приветствуют компании, прибегающие к недобросовестной конкуренции, политическому лоббизму и подмене рыночных механизмов нелегитимными санкционными инструментами в духе неоколониализма", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
Посол РФ заявил о планах Запада сохранить контроль над морскими маршрутами
08:05
 
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