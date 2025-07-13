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В ЕС заявили о готовности к вводу контрмер против США - 13.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250713/kontrmery-859436713.html
В ЕС заявили о готовности к вводу контрмер против США
В ЕС заявили о готовности к вводу контрмер против США - 13.07.2025, ПРАЙМ
В ЕС заявили о готовности к вводу контрмер против США
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ввести контрмеры против США в начале августа, если не будет найдено решение по торговым... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T15:18+0300
2025-07-13T15:18+0300
экономика
ес
урсула фон дер ляйен
сша
дональд трамп
пошлины
торговля
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл – ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ввести контрмеры против США в начале августа, если не будет найдено решение по торговым отношениям. "Соединенные Штаты направили нам письмо с изложением мер, которые вступят в силу, если не будет найдено согласованное решение. Поэтому мы продлим приостановку наших контрмер до начала августа. И в то же время мы будем продолжать готовиться к контрмерам, чтобы полностью подготовиться", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Фон дер Ляйен пояснила, что ЕС подготовил уже два пакета контрмер против США, но все еще рассчитывает на заключение торговой сделки к 1 августа, будет продолжать переговоры. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
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ес, урсула фон дер ляйен, сша, дональд трамп, пошлины, торговля
Экономика, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, США, Дональд Трамп, пошлины, торговля
15:18 13.07.2025
 
В ЕС заявили о готовности к вводу контрмер против США

Фон дер Ляйен: ЕС готов ввести контрмеры против США в случае провала торговой сделки

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© Фото : официальный сайт EU
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл – ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ввести контрмеры против США в начале августа, если не будет найдено решение по торговым отношениям.
"Соединенные Штаты направили нам письмо с изложением мер, которые вступят в силу, если не будет найдено согласованное решение. Поэтому мы продлим приостановку наших контрмер до начала августа. И в то же время мы будем продолжать готовиться к контрмерам, чтобы полностью подготовиться", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Фон дер Ляйен пояснила, что ЕС подготовил уже два пакета контрмер против США, но все еще рассчитывает на заключение торговой сделки к 1 августа, будет продолжать переговоры.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
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ЭкономикаЕСУрсула фон дер ЛяйенСШАДональд Трамппошлиныторговля
 
 
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