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Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай - 13.07.2025, ПРАЙМ
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Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай
Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай - 13.07.2025, ПРАЙМ
Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай, где примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T07:58+0300
2025-07-13T07:58+0300
политика
россия
китай
сергей лавров
шос
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ПЕКИН, 13 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай, где примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В МИД РФ ранее сообщили, что встреча станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС, который пройдет 30 августа – 1 сентября в Тяньцзине. В Китай министр прибыл из КНДР. В Вонсане Лавров провел встречи с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном и главой МИД Цой Сон Хи. Провожал министра почётный караул. Ранее на этой неделе он посетил с визитом Малайзию, где встретился с госсекретарем США Марко Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2024 года на саммите ШОС в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации.
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россия, китай, сергей лавров, шос, мид
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Сергей Лавров, ШОС, МИД
07:58 13.07.2025
 
Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай

Лавров прибыл в Китай для участия в заседании министров иностранных дел стран ШОС

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 13 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай, где примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В МИД РФ ранее сообщили, что встреча станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС, который пройдет 30 августа – 1 сентября в Тяньцзине.
В Китай министр прибыл из КНДР. В Вонсане Лавров провел встречи с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном и главой МИД Цой Сон Хи. Провожал министра почётный караул.
Ранее на этой неделе он посетил с визитом Малайзию, где встретился с госсекретарем США Марко Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2024 года на саммите ШОС в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации.
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