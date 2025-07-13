https://1prime.ru/20250713/lavrov-859431837.html

Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай

Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай - 13.07.2025, ПРАЙМ

Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай, где примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T07:58+0300

2025-07-13T07:58+0300

2025-07-13T07:58+0300

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ПЕКИН, 13 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай, где примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В МИД РФ ранее сообщили, что встреча станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС, который пройдет 30 августа – 1 сентября в Тяньцзине. В Китай министр прибыл из КНДР. В Вонсане Лавров провел встречи с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном и главой МИД Цой Сон Хи. Провожал министра почётный караул. Ранее на этой неделе он посетил с визитом Малайзию, где встретился с госсекретарем США Марко Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2024 года на саммите ШОС в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации.

https://1prime.ru/20250712/lavrov-859425120.html

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россия, китай, сергей лавров, шос, мид