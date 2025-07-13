https://1prime.ru/20250713/lavrov-859433275.html

Лавров выразил благодарность Ким Чен Ыну за помощь в Курской области

Лавров выразил благодарность Ким Чен Ыну за помощь в Курской области - 13.07.2025, ПРАЙМ

Лавров выразил благодарность Ким Чен Ыну за помощь в Курской области

Находившийся в КНДР с рабочим визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, состоялся... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T09:24+0300

2025-07-13T09:24+0300

2025-07-13T09:24+0300

политика

россия

кндр

ким чен ын

мид рф

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853349230_0:205:2076:1373_1920x0_80_0_0_ee4ee97cc9c92d15b00573fdc7b303df.jpg

МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Находившийся в КНДР с рабочим визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, состоялся подробный разговор по тематике двусторонних отношений, международным и региональным проблемам, сообщил МИД РФ. "С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны согласились в том, что причиной роста напряженности в субрегионе является наращивание военной активности США и их союзников, участившееся проведение военных маневров с привлечением ядерного компонента. Стороны сохраняют общность подходов к урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, приверженность их решению политико-дипломатическим путем", - отметили в министерстве. Беседа прошла в теплой товарищеской атмосфере, добавили в МИД РФ.

https://1prime.ru/20250713/lavrov-859431837.html

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кндр, ким чен ын, мид рф, сергей лавров