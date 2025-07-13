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Лавров выразил благодарность Ким Чен Ыну за помощь в Курской области - 13.07.2025, ПРАЙМ
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Лавров выразил благодарность Ким Чен Ыну за помощь в Курской области
Лавров выразил благодарность Ким Чен Ыну за помощь в Курской области - 13.07.2025, ПРАЙМ
Лавров выразил благодарность Ким Чен Ыну за помощь в Курской области
Находившийся в КНДР с рабочим визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, состоялся... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T09:24+0300
2025-07-13T09:24+0300
политика
россия
кндр
ким чен ын
мид рф
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Находившийся в КНДР с рабочим визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, состоялся подробный разговор по тематике двусторонних отношений, международным и региональным проблемам, сообщил МИД РФ. "С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны согласились в том, что причиной роста напряженности в субрегионе является наращивание военной активности США и их союзников, участившееся проведение военных маневров с привлечением ядерного компонента. Стороны сохраняют общность подходов к урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, приверженность их решению политико-дипломатическим путем", - отметили в министерстве. Беседа прошла в теплой товарищеской атмосфере, добавили в МИД РФ.
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россия, кндр, ким чен ын, мид рф, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, КНДР, Ким Чен Ын, МИД РФ, Сергей Лавров
09:24 13.07.2025
 
Лавров выразил благодарность Ким Чен Ыну за помощь в Курской области

Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь северокорейских военных в Курской области

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Находившийся в КНДР с рабочим визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, состоялся подробный разговор по тематике двусторонних отношений, международным и региональным проблемам, сообщил МИД РФ.
"С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено сотрудничеству в практических областях с упором на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны согласились в том, что причиной роста напряженности в субрегионе является наращивание военной активности США и их союзников, участившееся проведение военных маневров с привлечением ядерного компонента. Стороны сохраняют общность подходов к урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, приверженность их решению политико-дипломатическим путем", - отметили в министерстве.
Беседа прошла в теплой товарищеской атмосфере, добавили в МИД РФ.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
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ПолитикаРОССИЯКНДРКим Чен ЫнМИД РФСергей Лавров
 
 
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