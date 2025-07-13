https://1prime.ru/20250713/makron-859433430.html

"Превратить в мишень". Во Франции пришли в ярость от идеи Макрона по России

"Превратить в мишень". Во Франции пришли в ярость от идеи Макрона по России - 13.07.2025, ПРАЙМ

"Превратить в мишень". Во Франции пришли в ярость от идеи Макрона по России

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления об открытии штаба коалиции... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T09:47+0300

2025-07-13T09:47+0300

2025-07-13T09:47+0300

политика

эммануэль макрон

франция

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кир стармер

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления об открытии штаба коалиции желающих в Париже."Какое безумие! Макрон с гордостью объявляет, что его "Коалиция желающих", которая должна отправить солдат на Украину, чтобы противостоять России, будет иметь штаб-квартиру... в Париже!" - написал Филиппо в соцсети X.Политик поинтересовался, во сколько это обойдется французским налогоплательщикам, добавив, что подобное решение является лучшим способом превратить Францию в военную мишень и даже приблизить мир к третьей мировой войне.Филиппо подчеркнул, что ни один французский солдат не должен быть отправлен на Украину.На этой неделе стало известно, что штаб коалиции желающих уже открыт и функционирует в Париже.В заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера отмечается, что штаб-квартира в Париже, возглавляемая совместно Великобританией и Францией, будет отвечать за тактические аспекты действий коалиции, а также позволит партнерам более удобно распределять силы и развертывать группы военных для выполнения оперативных задач. Планируется, что через 12 месяцев штаб-квартира будет перенесена в Лондон.

https://1prime.ru/20250712/tramp-859425825.html

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эммануэль макрон, франция, париж, великобритания, кир стармер, украина