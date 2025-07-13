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"Превратить в мишень". Во Франции пришли в ярость от идеи Макрона по России - 13.07.2025, ПРАЙМ
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"Превратить в мишень". Во Франции пришли в ярость от идеи Макрона по России
"Превратить в мишень". Во Франции пришли в ярость от идеи Макрона по России - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Превратить в мишень". Во Франции пришли в ярость от идеи Макрона по России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления об открытии штаба коалиции... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T09:47+0300
2025-07-13T09:47+0300
политика
эммануэль макрон
франция
париж
великобритания
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления об открытии штаба коалиции желающих в Париже."Какое безумие! Макрон с гордостью объявляет, что его "Коалиция желающих", которая должна отправить солдат на Украину, чтобы противостоять России, будет иметь штаб-квартиру... в Париже!" - написал Филиппо в соцсети X.Политик поинтересовался, во сколько это обойдется французским налогоплательщикам, добавив, что подобное решение является лучшим способом превратить Францию в военную мишень и даже приблизить мир к третьей мировой войне.Филиппо подчеркнул, что ни один французский солдат не должен быть отправлен на Украину.На этой неделе стало известно, что штаб коалиции желающих уже открыт и функционирует в Париже.В заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера отмечается, что штаб-квартира в Париже, возглавляемая совместно Великобританией и Францией, будет отвечать за тактические аспекты действий коалиции, а также позволит партнерам более удобно распределять силы и развертывать группы военных для выполнения оперативных задач. Планируется, что через 12 месяцев штаб-квартира будет перенесена в Лондон.
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эммануэль макрон, франция, париж, великобритания, кир стармер, украина
Политика, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, Париж, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, УКРАИНА
09:47 13.07.2025
 
"Превратить в мишень". Во Франции пришли в ярость от идеи Макрона по России

Филиппо: Макрон своими решениями пытается ускорить третью мировую войну

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления об открытии штаба коалиции желающих в Париже.

"Какое безумие! Макрон с гордостью объявляет, что его "Коалиция желающих", которая должна отправить солдат на Украину, чтобы противостоять России, будет иметь штаб-квартиру... в Париже!" - написал Филиппо в соцсети X.
Политик поинтересовался, во сколько это обойдется французским налогоплательщикам, добавив, что подобное решение является лучшим способом превратить Францию в военную мишень и даже приблизить мир к третьей мировой войне.
Филиппо подчеркнул, что ни один французский солдат не должен быть отправлен на Украину.
На этой неделе стало известно, что штаб коалиции желающих уже открыт и функционирует в Париже.
В заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера отмечается, что штаб-квартира в Париже, возглавляемая совместно Великобританией и Францией, будет отвечать за тактические аспекты действий коалиции, а также позволит партнерам более удобно распределять силы и развертывать группы военных для выполнения оперативных задач. Планируется, что через 12 месяцев штаб-квартира будет перенесена в Лондон.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
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Вчера, 15:06
 
ПолитикаЭммануэль МакронФРАНЦИЯПарижВЕЛИКОБРИТАНИЯКир СтармерУКРАИНА
 
 
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