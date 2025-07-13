https://1prime.ru/20250713/makron-859437852.html
"Повинующаяся обезьяна". Макрон унизил Стармера и всю Британию, сетуют СМИ
"Повинующаяся обезьяна". Макрон унизил Стармера и всю Британию, сетуют СМИ - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Повинующаяся обезьяна". Макрон унизил Стармера и всю Британию, сетуют СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе рабочего визита в Великобританию оскорбил премьер-министра страны Кира Стармера, а с ним и всех британцев,... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T17:38+0300
2025-07-13T17:38+0300
2025-07-13T17:42+0300
политика
эммануэль макрон
визит
великобритания
кир стармер
мнение
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе рабочего визита в Великобританию оскорбил премьер-министра страны Кира Стармера, а с ним и всех британцев, утверждается в публикации таблоида Daily Express.Примечательно, что авторы статьи, описывая поведение Стармера в ходе визита французского президента, назвали обоих глав государств "обезьянами" и вспомнили про короля Этельстана, считающегося первым и величайшим королем Англии."Король Этельстан никогда бы не позволил сыроеду-обезьяне диктовать условия, - скромно и просто говорится в статье. - Но, конечно же, наша собственная повинующаяся обезьяна, Кир Стармер, именно это и сделал".Судя по всему, авторы сочли охвативший Великобританию миграционный кризис, который обсуждали главы государств, делом рук именно "сыроеда-обезьяны" Макрона. По их мнению, президент Пятой республики "превратил Туманный Альбион в хаб для мигрантов, чтобы оградить от них Европу", а, соответственно, Стармер заслужил прозвище "повинующейся обезьяны" тем, что позволил Макрону это сделать. Но это, как выяснилось, еще не самое ужасное унижение, которому Макрон подверг Королевство. А самое унизительное оскорбление, названное в статье "вершиной унижения", он нанес в тот момент, когда заявил, что передает Великобритании гобелен из Байе, демонстрирующий события, приведшие к завоеванию Англии герцогом Нормандии Вильгельмом."Мы (британцы — прим. ред.) просто стали еще немного униженнее как нация, - обреченно заявляется в статье. - Наш Brexit еще больше дискредитирован — кстати, именно в этом и заключался визит Макрона".
https://1prime.ru/20250712/gosudarstvo-859427244.html
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эммануэль макрон, визит, великобритания, кир стармер, мнение
Политика, Эммануэль Макрон, визит, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, мнение
"Повинующаяся обезьяна". Макрон унизил Стармера и всю Британию, сетуют СМИ
Daily Express: Макрон в ходе рабочего визита в Великобританию унизил Стармера
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе рабочего визита в Великобританию оскорбил премьер-министра страны Кира Стармера, а с ним и всех британцев, утверждается в публикации таблоида Daily Express
.
Примечательно, что авторы статьи, описывая поведение Стармера в ходе визита французского президента, назвали обоих глав государств "обезьянами" и вспомнили про короля Этельстана, считающегося первым и величайшим королем Англии.
"Король Этельстан никогда бы не позволил сыроеду-обезьяне диктовать условия, - скромно и просто говорится в статье. - Но, конечно же, наша собственная повинующаяся обезьяна, Кир Стармер, именно это и сделал".
Судя по всему, авторы сочли охвативший Великобританию миграционный кризис, который обсуждали главы государств, делом рук именно "сыроеда-обезьяны" Макрона. По их мнению, президент Пятой республики "превратил Туманный Альбион в хаб для мигрантов, чтобы оградить от них Европу", а, соответственно, Стармер заслужил прозвище "повинующейся обезьяны" тем, что позволил Макрону это сделать.
Но это, как выяснилось, еще не самое ужасное унижение, которому Макрон подверг Королевство. А самое унизительное оскорбление, названное в статье "вершиной унижения", он нанес в тот момент, когда заявил, что передает Великобритании гобелен из Байе, демонстрирующий события, приведшие к завоеванию Англии герцогом Нормандии Вильгельмом.
"Мы (британцы — прим. ред.) просто стали еще немного униженнее как нация, - обреченно заявляется в статье. - Наш Brexit еще больше дискредитирован — кстати, именно в этом и заключался визит Макрона".
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