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"Главный враг". Раскрыто политическое мошенничество Макрона в отношении РФ
"Главный враг". Раскрыто политическое мошенничество Макрона в отношении РФ - 13.07.2025, ПРАЙМ
"Главный враг". Раскрыто политическое мошенничество Макрона в отношении РФ
Французский президент Эммануэль Макрон за два дня до своего обращения к военным обратился с просьбой к начальнику Главного штаба ВС Франции генералу Тьерри... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T23:39+0300
2025-07-13T23:39+0300
2025-07-13T23:40+0300
политика
эммануэль макрон
россия
угроза
франция
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Французский президент Эммануэль Макрон за два дня до своего обращения к военным обратился с просьбой к начальнику Главного штаба ВС Франции генералу Тьерри Буркхардау сделать заявление о том, что Франция якобы главный враг и цель Российской Федерации. Об этом на своей странице в социальной сети Х написал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.В частности, он отметил: "За 48 часов до своего обращения он потребовал от высокопоставленного офицера сказать, что Франция является приоритетной целью России".Начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард два дня назад заявил, что Российская Федерация является для Франции долгосрочной, ближайшей и наиболее обширной угрозой. При этом он отметил, что Россия якобы ясно дала понять, что Франция - ее главный враг в Евросоюзе.
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эммануэль макрон, россия, угроза, франция
Политика, Эммануэль Макрон, РОССИЯ, угроза, ФРАНЦИЯ
"Главный враг". Раскрыто политическое мошенничество Макрона в отношении РФ
Дюпон-Эньян: Макрон приказал Буркхарду назвать Францию главной целью России