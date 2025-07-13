https://1prime.ru/20250713/merts-859432734.html

"Никакой дипломатии": на Западе пришли в ужас от планов Мерца против России

"Никакой дипломатии": на Западе пришли в ужас от планов Мерца против России - 13.07.2025, ПРАЙМ

"Никакой дипломатии": на Западе пришли в ужас от планов Мерца против России

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что агрессивная риторика немецкой стороны и решение о поставках оружия киевскому режиму указывают на то,... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T08:49+0300

2025-07-13T08:49+0300

2025-07-13T08:49+0300

политика

россия

украина

германия

фридрих мерц

владимир путин

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327634_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fef539db003a1071fc0325aef949e2a.jpg

МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что агрессивная риторика немецкой стороны и решение о поставках оружия киевскому режиму указывают на то, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц идет ва-банк, сделав ставку на силовое урегулирование украинского конфликта."Больше никакой дипломатии с Россией. Он (Мерц. — Прим. Ред.) идет ва-банк, чтобы продолжить конфликт с Россией или, по крайней мере, использовать Украину до тех пор, пока не останется ничего, чем можно было бы продолжать бороться", - заявил Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.По мнению аналитика, преднамеренный отказ от дипломатии и якобы исчерпанные возможности побуждают киевский режим к усилению провокаций, пользуясь поддержкой Берлина.Меркурис также добавил, что Германия, вероятно, продолжит накачивать Украину оружием, подталкивая страну к эскалации конфликта с Россией.В среду Мерц заявил, что во время контактов с президентом США Дональдом Трампом он настаивал на продолжении оказания Украине как военной, так и гражданской помощи со стороны США.Ранее, в мае, канцлер сообщил, что Германия, следом за Великобританией, Францией и США, сняла все ограничения по дальности вооружений, передаваемых Украине. По словам Мерца, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России, и необходимо обеспечить их таким оружием. Позднее он говорил о возможности поставок Киеву ракет Taurus, а на этой неделе выразил мнение, что дипломатические средства разрешения украинского конфликта исчерпаны.Как отметил президент России Владимир Путин, применение ракет Taurus ударит по отношениям России и Германии, однако не окажет никакого влияния на ход боевых действий.

https://1prime.ru/20250712/ukraina-859426668.html

украина

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, германия, фридрих мерц, владимир путин, всу