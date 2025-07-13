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Эксперт оценил вероятность нахождения на Украине крупных месторождений РЗМ
Эксперт оценил вероятность нахождения на Украине крупных месторождений РЗМ - 13.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность нахождения на Украине крупных месторождений РЗМ
На Украине отсутствуют крупные месторождения редкоземельных элементов, а мелкие и средние месторождения изучены слабо, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T10:24+0300
2025-07-13T10:24+0300
2025-07-13T10:24+0300
энергетика
украина
металлы
редкоземельные элементы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - ПРАЙМ. На Украине отсутствуют крупные месторождения редкоземельных элементов, а мелкие и средние месторождения изучены слабо, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой геологии и разведки месторождений полезных ископаемых Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Александр Козлов. "На Украине отсутствуют крупные месторождения редкоземельных элементов, а достаточно большое количество мелких и средних месторождений изучено слабо, и на них оценивались преимущественно прогнозные ресурсы, а не промышленные запасы", - отметил он. "По данным зарубежных весьма скудных исследований, на Украине рассматриваются три основных источника редкоземельных элементов: первичные месторождения магматических апатит-ильменитовых руд, россыпные комплексные месторождения преимущественно титановых ильменит-рутиловых и ильменит-цирконовых руд", - добавил Козлов. Ученый отметил, что в этих месторождениях редкоземельные элементы являются попутными компонентами и их содержание невысокое. "Большая часть коренных месторождений, в которых редкие земли обычно рассматриваются в качестве попутного компонента, изучены весьма слабо и требуется проведение широкого комплекса геологоразведочных работ для оценки в них запасов редких земель по промышленным категориям", - считает он. Козлов отметил, что потребуются серьезные капиталовложения и значительное время для реализации таких проектов. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала первый вице-премьер, украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
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украина, металлы, редкоземельные элементы
Энергетика, УКРАИНА, металлы, редкоземельные элементы
Эксперт оценил вероятность нахождения на Украине крупных месторождений РЗМ
Геолог Козлов: на Украине нет крупных месторождений редкоземельных металлов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - ПРАЙМ. На Украине отсутствуют крупные месторождения редкоземельных элементов, а мелкие и средние месторождения изучены слабо, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой геологии и разведки месторождений полезных ископаемых Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Александр Козлов.
"На Украине отсутствуют крупные месторождения редкоземельных элементов, а достаточно большое количество мелких и средних месторождений изучено слабо, и на них оценивались преимущественно прогнозные ресурсы, а не промышленные запасы", - отметил он.
"По данным зарубежных весьма скудных исследований, на Украине рассматриваются три основных источника редкоземельных элементов: первичные месторождения магматических апатит-ильменитовых руд, россыпные комплексные месторождения преимущественно титановых ильменит-рутиловых и ильменит-цирконовых руд", - добавил Козлов.
Ученый отметил, что в этих месторождениях редкоземельные элементы являются попутными компонентами и их содержание невысокое. "Большая часть коренных месторождений, в которых редкие земли обычно рассматриваются в качестве попутного компонента, изучены весьма слабо и требуется проведение широкого комплекса геологоразведочных работ для оценки в них запасов редких земель по промышленным категориям", - считает он.
Козлов отметил, что потребуются серьезные капиталовложения и значительное время для реализации таких проектов.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала первый вице-премьер, украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
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