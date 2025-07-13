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Стало известно, кому чаще всего одобряют микрозаймы в России

Стало известно, кому чаще всего одобряют микрозаймы в России - 13.07.2025, ПРАЙМ

Стало известно, кому чаще всего одобряют микрозаймы в России

Финансистам, медикам и госслужащим в России чаще всего одобряли микрозаймы в июне 2025 года, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T08:19+0300

2025-07-13T08:19+0300

2025-07-13T08:19+0300

экономика

займы

общество

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Финансистам, медикам и госслужащим в России чаще всего одобряли микрозаймы в июне 2025 года, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости. "Чаще всего одобрение по займам в июне этого года получали финансисты (73,6%), медики (71,3%) и госслужащие (69,6%). Эти же профессии отметились и самыми крупными одобряемыми суммами", - говорится в исследовании, в рамках которого были проанализированы более 500 тысяч заявок на займы в июне 2025 и 2024 годов. По данным аналитиков, в среднем финансисты получают лимит по займам "до зарплаты" в 12,1 тысячи рублей, медики — в 11,5 тысячи рублей, госслужащие — в 11,4 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом из первой тройки по уровню одобрения выбыли самозанятые и ИТ-специалисты, место которых знали медики и госслужащие, добавили аналитики. "Представители интеллектуальных профессий, предполагающих высокую ответственность, традиционно являются лидерами по уровню одобрения и одобряемым суммам. Обычно в силу своих профессиональных навыков они обладают отличной платежной дисциплиной, благодаря чему получают высокую оценку профиля заемщика", - отметили аналитики.

https://1prime.ru/20250713/ekspert-859431408.html

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займы, общество