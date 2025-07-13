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Мошенники похитили у семейной пары пенсионеров более 17 миллионов рублей - 13.07.2025, ПРАЙМ
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Мошенники похитили у семейной пары пенсионеров более 17 миллионов рублей
Мошенники похитили у семейной пары пенсионеров более 17 миллионов рублей - 13.07.2025, ПРАЙМ
Мошенники похитили у семейной пары пенсионеров более 17 миллионов рублей
Аферисты, выдававшие себя за сотрудников энергоснабжающей компании, выманили у семейной пары пенсионеров в Москве более 17 миллионов рублей за 20 дней, сообщили | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T16:45+0300
2025-07-13T16:45+0300
мошенничество
москва
мошенники
кража денег
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Аферисты, выдававшие себя за сотрудников энергоснабжающей компании, выманили у семейной пары пенсионеров в Москве более 17 миллионов рублей за 20 дней, сообщили в столичной прокуратуре. По данным ведомства, аферисты, выдававшие себя за сотрудников энергоснабжающей компании, позвонили 75-летнему мужчине якобы по поводу замены и поверки электросчетчиков. В процессе разговора мужчина сказал им код из смс. Затем по известной схеме ему сообщили о взломанном аккаунте на "Госуслугах" и списании денег. Растерявшись, мужчина сообщил супруге номер телефона, который ему продиктовали злоумышленники и уже его жена начала общение с "сотрудниками" правоохранительных органов. Напугав пенсионеров переводом их денег за границу, злоумышленники убедили женщину, а затем и ее супруга, что спасти деньги и доказать свою непричастность к незаконным переводам можно, только сняв все сбережения и передав их через курьеров для резервирования на "безопасных счетах", с которых впоследствии все деньги вернут им обратно. "Выполняя все указания звонивших, в течение 20 дней пенсионеры снимали со своих счетов сбережения и передавали их приезжавшим курьерам. Так, женщина передала более 6,4 миллионов рублей, а ее муж более 11 миллионов рублей, в том числе деньги от проданного якобы в рамках "оперативного мероприятия" автомобиля "Ниссан". Общий ущерб превысил 17 миллионов рублей. Поняв, что стали жертвами мошенничества, супруги обратились в правоохранительные органы", - говорится в Telegram-канале столичной прокураты. Установление лиц, причастных к совершению преступных действий, на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре.
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москва, мошенники, кража денег
Мошенничество, МОСКВА, МОШЕННИКИ, кража денег
16:45 13.07.2025
 
Мошенники похитили у семейной пары пенсионеров более 17 миллионов рублей

Мошенники украли у семейной пары пенсионеров в Москве более 17 млн рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Аферисты, выдававшие себя за сотрудников энергоснабжающей компании, выманили у семейной пары пенсионеров в Москве более 17 миллионов рублей за 20 дней, сообщили в столичной прокуратуре.
По данным ведомства, аферисты, выдававшие себя за сотрудников энергоснабжающей компании, позвонили 75-летнему мужчине якобы по поводу замены и поверки электросчетчиков. В процессе разговора мужчина сказал им код из смс. Затем по известной схеме ему сообщили о взломанном аккаунте на "Госуслугах" и списании денег. Растерявшись, мужчина сообщил супруге номер телефона, который ему продиктовали злоумышленники и уже его жена начала общение с "сотрудниками" правоохранительных органов. Напугав пенсионеров переводом их денег за границу, злоумышленники убедили женщину, а затем и ее супруга, что спасти деньги и доказать свою непричастность к незаконным переводам можно, только сняв все сбережения и передав их через курьеров для резервирования на "безопасных счетах", с которых впоследствии все деньги вернут им обратно.
"Выполняя все указания звонивших, в течение 20 дней пенсионеры снимали со своих счетов сбережения и передавали их приезжавшим курьерам. Так, женщина передала более 6,4 миллионов рублей, а ее муж более 11 миллионов рублей, в том числе деньги от проданного якобы в рамках "оперативного мероприятия" автомобиля "Ниссан". Общий ущерб превысил 17 миллионов рублей. Поняв, что стали жертвами мошенничества, супруги обратились в правоохранительные органы", - говорится в Telegram-канале столичной прокураты.
Установление лиц, причастных к совершению преступных действий, на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре.
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