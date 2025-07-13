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В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без света
В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без света - 13.07.2025, ПРАЙМ
В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без света
Более 470 населенных пунктов остаются без электричества в Новгородской области , в них проживает более 22 тысяч человек, сообщает губернатор региона Александр... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T00:34+0300
2025-07-13T00:34+0300
2025-07-13T00:34+0300
общество
новгородская область
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Более 470 населенных пунктов остаются без электричества в Новгородской области , в них проживает более 22 тысяч человек, сообщает губернатор региона Александр Дронов.
Ранее пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад" сообщала, что гроза с градом оставила жителей Новгородской области без электричества, а ее последствия устраняли 32 бригады энергетиков. Также жители отмечали в соцсетях, что в центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья, были отменены запланированные развлекательные мероприятия.
"Прошел оперативный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Новгородской области... По состоянию на 23.00 мск без электроснабжения остаются 477 населённых пунктов, в которых проживает более 22 000 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале губернатора.
Дронов также отметил, что все главы муниципалитетов поддерживают с ним связь.
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общество , новгородская область
Общество , Новгородская область
В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без света
Более 470 населенных пунктов остаются без света в Новгородской области
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Более 470 населенных пунктов остаются без электричества в Новгородской области , в них проживает более 22 тысяч человек, сообщает губернатор региона Александр Дронов.
Ранее пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад" сообщала, что гроза с градом оставила жителей Новгородской области без электричества, а ее последствия устраняли 32 бригады энергетиков. Также жители отмечали в соцсетях, что в центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья, были отменены запланированные развлекательные мероприятия.
"Прошел оперативный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Новгородской области... По состоянию на 23.00 мск без электроснабжения остаются 477 населённых пунктов, в которых проживает более 22 000 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале губернатора.
Дронов также отметил, что все главы муниципалитетов поддерживают с ним связь.