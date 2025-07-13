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В очереди на проезд Крымского моста находятся более тысячи машин

В очереди на проезд Крымского моста находятся более тысячи машин - 13.07.2025, ПРАЙМ

В очереди на проезд Крымского моста находятся более тысячи машин

Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, утром в воскресенье составило более 1,1 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T07:56+0300

2025-07-13T07:56+0300

2025-07-13T07:56+0300

общество

тамань

керчь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - ПРАЙМ. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, утром в воскресенье составило более 1,1 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 1015 транспортных средств. Ожидание более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 98 транспортных средств.", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.

тамань

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , тамань, керчь, крым