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В очереди на проезд Крымского моста находятся более тысячи машин
В очереди на проезд Крымского моста находятся более тысячи машин - 13.07.2025, ПРАЙМ
В очереди на проезд Крымского моста находятся более тысячи машин
Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, утром в воскресенье составило более 1,1 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T07:56+0300
2025-07-13T07:56+0300
2025-07-13T07:56+0300
общество
тамань
керчь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - ПРАЙМ. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, утром в воскресенье составило более 1,1 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 1015 транспортных средств. Ожидание более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 98 транспортных средств.", - говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
тамань
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общество , тамань, керчь, крым
Общество , Тамань, КЕРЧЬ, КРЫМ
В очереди на проезд Крымского моста находятся более тысячи машин
Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, превысило 1,1 тысячи
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - ПРАЙМ. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, утром в воскресенье составило более 1,1 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 1015 транспортных средств. Ожидание более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 98 транспортных средств.", - говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.