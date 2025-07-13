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В МИД РФ раскрыли детали переговоров Лаврова и Ван И - 13.07.2025, ПРАЙМ
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В МИД РФ раскрыли детали переговоров Лаврова и Ван И
В МИД РФ раскрыли детали переговоров Лаврова и Ван И - 13.07.2025, ПРАЙМ
В МИД РФ раскрыли детали переговоров Лаврова и Ван И
Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский кризис, подтвердили взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран,... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T18:34+0300
2025-07-13T18:35+0300
политика
сергей лавров
ван и
переговоры
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский кризис, подтвердили взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, сообщил МИД РФ. Прибывший в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества глава российского внешнеполитического ведомства провел в воскресенье в Пекине переговоры с главой МИД КНР. "Министры выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего взаимодействия, углубленно обсудили двустороннюю повестку с акцентом на реализацию майского саммита в Москве. Стороны также коснулись вопросов практического взаимодействия России и Китая, включая их гуманитарную составляющую", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. Углубленный обмен мнениями состоялся по вопросам взаимодействия в рамках ШОС. Особое внимание было уделено содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств - членов ШОС, а также встречи на высшем уровне в формате "ШОС плюс". "Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Были затронуты другие "горячие" темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и государственного единства во всем его региональном и этническом многообразии", - сообщил МИД РФ.
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сергей лавров, ван и, переговоры, мид рф
Политика, Сергей Лавров, Ван И, переговоры, МИД РФ
18:34 13.07.2025 (обновлено: 18:35 13.07.2025)
 
В МИД РФ раскрыли детали переговоров Лаврова и Ван И

МИД РФ: Лавров и Ван И в ходе переговоров обсудили кризис на Украине

© РИА Новости . МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Китая Сергея Лаврова и Ван И
Встреча глав МИД РФ и Китая Сергея Лаврова и Ван И - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . МИД РФ
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский кризис, подтвердили взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, сообщил МИД РФ.
Прибывший в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества глава российского внешнеполитического ведомства провел в воскресенье в Пекине переговоры с главой МИД КНР.
"Министры выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего взаимодействия, углубленно обсудили двустороннюю повестку с акцентом на реализацию майского саммита в Москве. Стороны также коснулись вопросов практического взаимодействия России и Китая, включая их гуманитарную составляющую", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Углубленный обмен мнениями состоялся по вопросам взаимодействия в рамках ШОС. Особое внимание было уделено содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств - членов ШОС, а также встречи на высшем уровне в формате "ШОС плюс".
"Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Были затронуты другие "горячие" темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и государственного единства во всем его региональном и этническом многообразии", - сообщил МИД РФ.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай
07:58
 
ПолитикаСергей ЛавровВан ИпереговорыМИД РФ
 
 
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