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В МИД РФ раскрыли детали переговоров Лаврова и Ван И

В МИД РФ раскрыли детали переговоров Лаврова и Ван И - 13.07.2025, ПРАЙМ

В МИД РФ раскрыли детали переговоров Лаврова и Ван И

Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский кризис, подтвердили взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран,... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T18:34+0300

2025-07-13T18:34+0300

2025-07-13T18:35+0300

политика

сергей лавров

ван и

переговоры

мид рф

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский кризис, подтвердили взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, сообщил МИД РФ. Прибывший в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества глава российского внешнеполитического ведомства провел в воскресенье в Пекине переговоры с главой МИД КНР. "Министры выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего взаимодействия, углубленно обсудили двустороннюю повестку с акцентом на реализацию майского саммита в Москве. Стороны также коснулись вопросов практического взаимодействия России и Китая, включая их гуманитарную составляющую", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. Углубленный обмен мнениями состоялся по вопросам взаимодействия в рамках ШОС. Особое внимание было уделено содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств - членов ШОС, а также встречи на высшем уровне в формате "ШОС плюс". "Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Были затронуты другие "горячие" темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и государственного единства во всем его региональном и этническом многообразии", - сообщил МИД РФ.

https://1prime.ru/20250713/lavrov-859431837.html

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сергей лавров, ван и, переговоры, мид рф