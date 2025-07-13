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Мишустин выразил уверенность в успешном развитии "Почты России"
Мишустин выразил уверенность в успешном развитии "Почты России" - 13.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин выразил уверенность в успешном развитии "Почты России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской почты с профессиональным праздником, выразив уверенность, что компетентность и... | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T11:56+0300
2025-07-13T11:56+0300
2025-07-13T11:56+0300
россия
почта россии
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской почты с профессиональным праздником, выразив уверенность, что компетентность и ответственность сотрудников поможет сделать "Почту России" более современной и удобной. Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2025 году эта дата приходится на 13 июля. "Сегодня мы чествуем всех, кто обеспечивает связанность регионов, крупных мегаполисов и сел. Несмотря на сложные погодные условия, чрезвычайные ситуации, вы ежедневно доставляете печатные издания, пенсии и социальные товары. Ваш труд достоин искренних слов благодарности", - отметил Мишустин в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабина РФ. "Каждого из вас отличают компетентность и ответственность. Уверен, что эти качества помогут вам справиться со всеми вызовами, выполнить намеченные планы, сделать "Почту России" более современной и удобной. Желаю вам новых успехов и достижений, здоровья и благополучия", - добавил он. Российский премьер отметил, что сегодня в почтовой отрасли происходят серьезные изменения, внедряются в работу цифровые решения, обновляется почтовая инфраструктура, реализуется программа модернизации сельских отделений связи. По словам Мишустина, это позволяет автоматизировать многие процессы, переводить в электронный формат востребованные услуги, повышать эффективность управления, оперативность транспортировки корреспонденции для людей и компаний.
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россия, почта россии, михаил мишустин
РОССИЯ, Почта России, Михаил Мишустин
Мишустин выразил уверенность в успешном развитии "Почты России"
Мишустин: компетентность сотрудников сделает "Почту России" еще более современной
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской почты с профессиональным праздником, выразив уверенность, что компетентность и ответственность сотрудников поможет сделать "Почту России" более современной и удобной.
Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2025 году эта дата приходится на 13 июля.
"Сегодня мы чествуем всех, кто обеспечивает связанность регионов, крупных мегаполисов и сел. Несмотря на сложные погодные условия, чрезвычайные ситуации, вы ежедневно доставляете печатные издания, пенсии и социальные товары. Ваш труд достоин искренних слов благодарности", - отметил Мишустин в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабина РФ.
"Каждого из вас отличают компетентность и ответственность. Уверен, что эти качества помогут вам справиться со всеми вызовами, выполнить намеченные планы, сделать "Почту России" более современной и удобной. Желаю вам новых успехов и достижений, здоровья и благополучия", - добавил он.
Российский премьер отметил, что сегодня в почтовой отрасли происходят серьезные изменения, внедряются в работу цифровые решения, обновляется почтовая инфраструктура, реализуется программа модернизации сельских отделений связи. По словам Мишустина, это позволяет автоматизировать многие процессы, переводить в электронный формат востребованные услуги, повышать эффективность управления, оперативность транспортировки корреспонденции для людей и компаний.
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