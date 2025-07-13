https://1prime.ru/20250713/pochta-859434633.html

Мишустин выразил уверенность в успешном развитии "Почты России"

Мишустин выразил уверенность в успешном развитии "Почты России" - 13.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин выразил уверенность в успешном развитии "Почты России"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской почты с профессиональным праздником, выразив уверенность, что компетентность и... | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T11:56+0300

2025-07-13T11:56+0300

2025-07-13T11:56+0300

россия

почта россии

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/83403/13/834031357_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_fc6662e8481cdfb75132596c881fa2f6.jpg

МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской почты с профессиональным праздником, выразив уверенность, что компетентность и ответственность сотрудников поможет сделать "Почту России" более современной и удобной. Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2025 году эта дата приходится на 13 июля. "Сегодня мы чествуем всех, кто обеспечивает связанность регионов, крупных мегаполисов и сел. Несмотря на сложные погодные условия, чрезвычайные ситуации, вы ежедневно доставляете печатные издания, пенсии и социальные товары. Ваш труд достоин искренних слов благодарности", - отметил Мишустин в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабина РФ. "Каждого из вас отличают компетентность и ответственность. Уверен, что эти качества помогут вам справиться со всеми вызовами, выполнить намеченные планы, сделать "Почту России" более современной и удобной. Желаю вам новых успехов и достижений, здоровья и благополучия", - добавил он. Российский премьер отметил, что сегодня в почтовой отрасли происходят серьезные изменения, внедряются в работу цифровые решения, обновляется почтовая инфраструктура, реализуется программа модернизации сельских отделений связи. По словам Мишустина, это позволяет автоматизировать многие процессы, переводить в электронный формат востребованные услуги, повышать эффективность управления, оперативность транспортировки корреспонденции для людей и компаний.

https://1prime.ru/20250617/kndr-858565980.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, почта россии, михаил мишустин