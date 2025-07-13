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Пошлины США ударят "по самому больному месту экспорта" ФРГ, заявил Мерц

Пошлины США ударят "по самому больному месту экспорта" ФРГ, заявил Мерц - 13.07.2025, ПРАЙМ

Пошлины США ударят "по самому больному месту экспорта" ФРГ, заявил Мерц

Если США введут пошлины в размере 30%, они нанесут удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора экономики, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. | 13.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-13T21:55+0300

2025-07-13T21:55+0300

2025-07-13T21:55+0300

экономика

фридрих мерц

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экспорт

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сша

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БЕРЛИН, 13 июл - ПРАЙМ. Если США введут пошлины в размере 30%, они нанесут удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора экономики, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Если это произойдёт, то мы будем вынуждены задвинуть большую часть наших усилий в сфере экономической политики на второй план, потому что это затмит всё остальное и нанесёт удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора", — сказал он в интервью телеканалу ARD. Мерц подчеркнул, что совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен они планируют использовать оставшееся время до 1 августа для поиска решения, которое устроило бы все стороны. По словам Мерца, на данный момент прецеденты таких "здравых" решений уже имеются. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.

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фридрих мерц, германия, экспорт, пошлины, сша, дональд трамп