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Пушков прокомментировал торговую войну между США и ЕС - 13.07.2025, ПРАЙМ
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Пушков прокомментировал торговую войну между США и ЕС
Пушков прокомментировал торговую войну между США и ЕС - 13.07.2025, ПРАЙМ
Пушков прокомментировал торговую войну между США и ЕС
Торговая война между США и ЕС отражает ослабление экономической мощи Соединенных Штатов, заявил сенатор Алексей Пушков. | 13.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-13T02:28+0300
2025-07-13T02:28+0300
общество
сша
европа
алексей пушков
дональд трамп
ес
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Торговая война между США и ЕС отражает ослабление экономической мощи Соединенных Штатов, заявил сенатор Алексей Пушков. "Торговая война между США и Европой все же начинается. Она отражает прежде всего относительное ослабление экономической мощи США в 21-ом веке", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Пушков добавил, что США уже не способны как прежде конкурировать с другими центрами экономической силы в условиях "свободного рынка". По мнению сенатора, США уже не имеют достаточно ресурсов, чтобы оплачивать "нерушимый союз" с Европой, однако он на обозримое время сохранится. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.
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общество , сша, европа, алексей пушков, дональд трамп, ес
Общество , США, ЕВРОПА, Алексей Пушков, Дональд Трамп, ЕС
02:28 13.07.2025
 
Пушков прокомментировал торговую войну между США и ЕС

Сенатор Пушков: торговая война между США и ЕС отражает ослабление экономической мощи США

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Торговая война между США и ЕС отражает ослабление экономической мощи Соединенных Штатов, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Торговая война между США и Европой все же начинается. Она отражает прежде всего относительное ослабление экономической мощи США в 21-ом веке", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Пушков добавил, что США уже не способны как прежде конкурировать с другими центрами экономической силы в условиях "свободного рынка".
По мнению сенатора, США уже не имеют достаточно ресурсов, чтобы оплачивать "нерушимый союз" с Европой, однако он на обозримое время сохранится.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.
 
ОбществоСШАЕВРОПААлексей ПушковДональд ТрампЕС
 
 
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